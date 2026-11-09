Mirra Andreeva - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Mirra Andreeva - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de noviembre de 2026.
La tenista rusa Mirra Andreeva(3) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista ucraniana Elina Svitolina(6) este lunes no antes de las 22:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|13/03/2025
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/10/2026
| China Open (Final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Mirra Andreeva
|10/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Nikola Bartunkova
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Mirra Andreeva
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Daria Snigur
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Mirra Andreeva
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Mirra Andreeva
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Sonay Kartal
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Hanyu Guo
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)
| Liudmila Samsonova
|09/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Elina Svitolina
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Elina Svitolina