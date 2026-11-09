Mirra Andreeva - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Mirra Andreeva - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B
Mirra Andreeva - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 noviembre 2026 21:30
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Madrid, 9 de noviembre de 2026.

La tenista rusa Mirra Andreeva(3) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista ucraniana Elina Svitolina(6) este lunes no antes de las 22:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Mirra Andreeva
13/03/2025 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-3) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/10/2026 China Open (Final) Qinwen Zheng 2-0 (7-5, 6-4) Mirra Andreeva
10/10/2026 China Open (Semifinal) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-2) Nikola Bartunkova
08/10/2026 China Open (Cuartos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (6-7, 6-7) Mirra Andreeva
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Daria Snigur 0-2 (2-6, 2-6) Mirra Andreeva
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (4-6, 1-6) Mirra Andreeva

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/10/2026 Wuhan Tennis Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Sonay Kartal
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-4) Hanyu Guo
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Liudmila Samsonova
09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-3, 7-6) Elina Svitolina
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 3-6) Elina Svitolina
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