Mirra Andreeva - Jil Teichmann, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Mirra Andreeva - Jil Teichmann: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Roland Garros WTA
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 13:31
Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista suiza Jil Teichmann(170) este domingo a las 14:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-2) Marie Bouzkova
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) Marina Bassols Ribera
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-3) Fiona Ferro
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Coco Gauff 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Mirra Andreeva
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Elise Mertens 0-2 (3-6, 3-6) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Jil Teichmann.

29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Jil Teichmann 2-0 (6-1, 7-5) Karolina Muchova
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Jil Teichmann 2-0 (7-5, 6-4) Magdalena Frech
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (4-6, 4-6) Jil Teichmann
22/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Semifinal) Jil Teichmann 0-2 (6-7, 3-6) Petra Marcinko
21/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final) Jil Teichmann 2-1 (6-1, 5-7, 7-6) Yasmine Kabbaj

