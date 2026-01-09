Mirra Andreeva - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Mirra Andreeva - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de enero de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Brisbane International a la tenista Ucraniana Marta Kostyuk(26) este viernes a las 09:30.
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (5-7, 6-4, 7-5)
| Linda Noskova
|07/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Olivia Gadecki
|15/10/2025
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-4, 3-6, 2-6)
| Lin Zhu
|07/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (7-6, 3-6, 3-6)
| Laura Siegemund
-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
|07/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-0)
| Yulia Putintseva
|07/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-2, 2-6, 4-6)
| Karolina Muchova
|01/10/2025
| China Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (3-6, 7-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|29/09/2025
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Aliaksandra Sasnovich
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Marta Kostyuk