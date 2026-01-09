Mirra Andreeva - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 9 enero 2026 8:30
Madrid, 9 de enero de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Brisbane International a la tenista Ucraniana Marta Kostyuk(26) este viernes a las 09:30.

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (5-7, 6-4, 7-5) Linda Noskova
07/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Olivia Gadecki
15/10/2025 Ningbo Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) Lin Zhu
07/10/2025 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) Laura Siegemund

-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-4, 6-3) Amanda Anisimova
07/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (6-7, 6-1, 6-0) Yulia Putintseva
07/10/2025 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-2, 2-6, 4-6) Karolina Muchova
01/10/2025 China Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) Jessica Pegula
29/09/2025 China Open (Dieciseisavos de final) Aliaksandra Sasnovich 0-2 (4-6, 2-6) Marta Kostyuk

