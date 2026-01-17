Mirra Andreeva - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 17 enero 2026 2:07
Madrid, 17 de enero de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Final del torneo Adelaide International a la tenista Canadiense Victoria Mboko(17) este sábado a las 03:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-2) Diana Shnaider
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-0) Maya Joint
13/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-1) Marie Bouzkova
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (6-7, 3-6) Marta Kostyuk
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (5-7, 6-4, 7-5) Linda Noskova

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Kimberly Birrell 0-2 (2-6, 1-6) Victoria Mboko
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) Madison Keys
13/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Victoria Mboko 2-1 (6-2, 3-6, 7-6) Anna Kalinskaya
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 2-1 (5-7, 6-3, 6-2) Beatriz Haddad Maia
06/01/2026 United Cup, Group B (Round Robin) Victoria Mboko 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Elise Mertens

