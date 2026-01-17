Mirra Andreeva - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Mirra Andreeva - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Final de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de enero de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Final del torneo Adelaide International a la tenista Canadiense Victoria Mboko(17) este sábado a las 03:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Diana Shnaider
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Maya Joint
|13/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Marie Bouzkova
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Marta Kostyuk
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (5-7, 6-4, 7-5)
| Linda Noskova
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Kimberly Birrell
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Victoria Mboko
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-2)
| Madison Keys
|13/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (6-2, 3-6, 7-6)
| Anna Kalinskaya
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-2)
| Beatriz Haddad Maia
|06/01/2026
| United Cup, Group B (Round Robin)
| Victoria Mboko
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Elise Mertens