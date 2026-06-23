Noruega - Senegal, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Noruega - Senegal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.

La selección de Noruega, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE. UU. ante Senegal este martes a las 02:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 4 contra Irak, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Senegal ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra Francia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Martin Oedegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Soerloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

SENEGAL: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane.

-Últimos Resultados de Noruega.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway

-Últimos Resultados de Senegal.