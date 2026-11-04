Oksana Selekhmeteva - Polina Kudermetova, en directo hoy: sigue el partido de Chennai Open

Oksana Selekhmeteva - Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Chennai Open
Oksana Selekhmeteva - Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Chennai Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 9:31
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

La tenista española Oksana Selekhmeteva(122) se enfrenta en Octavos de final del torneo Chennai Open a la tenista uzbeka Polina Kudermetova(93) este miércoles no antes de las 10:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/04/2026 Madrid (Cuartos de final) Oksana Selekhmeteva 0-2 (3-6, 6-7) Polina Kudermetova

Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/11/2026 Chennai Open (Dieciseisavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-0 (6-4, 6-3) Teodora Kostovic
28/10/2026 Courmayeur (Octavos de final) Elizara Yaneva 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Oksana Selekhmeteva
27/10/2026 Courmayeur (Dieciseisavos de final) Adrienn Nagy 0-2 (4-6, 2-6) Oksana Selekhmeteva
13/10/2026 Rovereto (Dieciseisavos de final) Lea Boskovic 2-0 (6-2, 7-6) Oksana Selekhmeteva
07/10/2026 Samsun (Octavos de final) Fiona Crawley 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Oksana Selekhmeteva

Últimos Resultados de Polina Kudermetova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/11/2026 Chennai Open (Dieciseisavos de final) Viktoria Morvayova 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) Polina Kudermetova
27/10/2026 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (2-6, 2-6) Janice Tjen
22/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Elena Rybakina 0-0 (5-0) Polina Kudermetova
20/10/2026 Ningbo Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (6-7, 2-6) Polina Kudermetova
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