Oksana Selekhmeteva - Polina Kudermetova, en directo hoy: sigue el partido de Chennai Open

Oksana Selekhmeteva - Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Chennai Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de noviembre de 2026.
La tenista española Oksana Selekhmeteva(122) se enfrenta en Octavos de final del torneo Chennai Open a la tenista uzbeka Polina Kudermetova(93) este miércoles no antes de las 10:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Madrid (Cuartos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Polina Kudermetova
Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/11/2026
| Chennai Open (Dieciseisavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Teodora Kostovic
|28/10/2026
| Courmayeur (Octavos de final)
| Elizara Yaneva
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Oksana Selekhmeteva
|27/10/2026
| Courmayeur (Dieciseisavos de final)
| Adrienn Nagy
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Oksana Selekhmeteva
|13/10/2026
| Rovereto (Dieciseisavos de final)
| Lea Boskovic
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Oksana Selekhmeteva
|07/10/2026
| Samsun (Octavos de final)
| Fiona Crawley
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Oksana Selekhmeteva
Últimos Resultados de Polina Kudermetova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/11/2026
| Chennai Open (Dieciseisavos de final)
| Viktoria Morvayova
| 1-2 (3-6, 6-4, 1-6)
| Polina Kudermetova
|27/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Janice Tjen
|22/10/2026
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 0-0 (5-0)
| Polina Kudermetova
|20/10/2026
| Ningbo Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Polina Kudermetova