Osasuna - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Osasuna - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 2 mayo 2026 16:01
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Madrid, 2 de mayo de 2026.

El Osasuna, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Barcelona este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 85 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 85 33
2 Champions Real Madrid 74 33
3 Champions Villarreal 68 34
4 Champions Atlético 60 33
5 Europa League Betis 50 33
6 Conference League Getafe 44 33
9 Permanencia Osasuna 42 33
18 Descenso Sevilla 34 33
19 Descenso Levante 33 34
20 Descenso Real Oviedo 28 33

-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Raul Moro, Ante Budimir.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Roony Bardghji, Dani Olmo, Fermin Lopez, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna
27/03/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Osasuna
28/09/2024 LaLiga Osasuna 4-2 Barcelona
31/01/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Osasuna
03/09/2023 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla
21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna
12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis
05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta
14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona
11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol
08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético

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