Osasuna - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Osasuna - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 12 septiembre 2026 11:16
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Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El Osasuna, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Deportivo Alavés, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 12 4
2 Champions Alavés 10 4
3 Champions Sevilla 10 5
4 Champions Real Madrid 9 4
5 Europa League Betis 9 4
6 Conference League Deportivo 8 4
8 Permanencia Osasuna 7 4
12 Permanencia Espanyol 4 4
18 Descenso Malaga 2 4
19 Descenso Elche 1 4
20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Rockson Yeboah, Abel Bretones; Iker Munoz, Jon Moncayola, Romain Del Castillo, Ruben Garcia, Jonathan Dubasin, Ante Budimir.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Nunez, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Alex Calatrava, Javi Hernandez, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol
14/12/2024 LaLiga Espanyol 0-0 Osasuna
04/02/2023 LaLiga Espanyol 1-1 Osasuna

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe
27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante
23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla
29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid
16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante
23/05/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Sociedad
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