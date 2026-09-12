Osasuna - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de septiembre de 2026.
El Osasuna, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Deportivo Alavés, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Alavés
| 10
| 4
|3
| Champions
| Sevilla
| 10
| 5
|4
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Deportivo
| 8
| 4
|8
| Permanencia
| Osasuna
| 7
| 4
|12
| Permanencia
| Espanyol
| 4
| 4
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Onces iniciales probables
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Rockson Yeboah, Abel Bretones; Iker Munoz, Jon Moncayola, Romain Del Castillo, Ruben Garcia, Jonathan Dubasin, Ante Budimir.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Nunez, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Alex Calatrava, Javi Hernandez, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|14/12/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Osasuna
|04/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Osasuna
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad