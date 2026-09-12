Osasuna 0 - 2 Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 12 de septiembre de 2026.
El Osasuna, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Deportivo Alavés, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Rockson Yeboah, Diego Rico; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia, Raul Garcia, Enrique Barja, Ante Budimir.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Marcos Fernandez, Javi Hernandez, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|14/12/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Osasuna
|04/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Osasuna
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad