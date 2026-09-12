Osasuna 0 - 2 Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 12 septiembre 2026 18:06
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Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El Osasuna, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Deportivo Alavés, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Rockson Yeboah, Diego Rico; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia, Raul Garcia, Enrique Barja, Ante Budimir.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Marcos Fernandez, Javi Hernandez, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol
14/12/2024 LaLiga Espanyol 0-0 Osasuna
04/02/2023 LaLiga Espanyol 1-1 Osasuna

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe
27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante
23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla
29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid
16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante
23/05/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Sociedad

90' +4 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +4 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +3 Posesión de balón: Osasuna: 61 %, Espanyol: 39 %.

90' +3 Posesión de balón: Osasuna: 61 %, Espanyol: 39 %.

90' +2 Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

90' +2 Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

90' +2 Osasuna intenta crear peligro.

90' +2 Osasuna intenta crear peligro.

90' +2 Osasuna tiene el control del balón.

90' +2 Osasuna tiene el control del balón.

90' +1 Saque de portería para Espanyol.

90' +1 Saque de portería para Espanyol.

90' +1 Osasuna intenta crear peligro.

90' +1 Osasuna intenta crear peligro.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

90' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

90' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

90' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

90' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

90' Osasuna intenta crear peligro.

90' Osasuna intenta crear peligro.

90' Posesión de balón: Osasuna: 60 %, Espanyol: 40 %.

90' Posesión de balón: Osasuna: 60 %, Espanyol: 40 %.

90' Osasuna intenta crear peligro.

90' Osasuna intenta crear peligro.

89' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

89' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

89' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

89' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

89' Ataque potencialmente peligroso de Espanyol.

89' Ataque potencialmente peligroso de Espanyol.

89' Cambio táctico. Edu Exposito es sustituido por Vanja Drkusic.

89' Cambio táctico. Edu Exposito es sustituido por Vanja Drkusic.

88' Abel Bretones es penalizado por empujar a Pere Milla

88' Abel Bretones es penalizado por empujar a Pere Milla

88' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

88' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

88' Gabriel Moscardo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

88' Gabriel Moscardo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

88' Roger Hinojo agarra a un jugador rival y es amonestado.

88' Roger Hinojo agarra a un jugador rival y es amonestado.

88' Roger Hinojo (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Romain Del Castillo.

88' Roger Hinojo (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Romain Del Castillo.

87' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

87' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

87' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

87' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

87' Osasuna intenta crear peligro.

87' Osasuna intenta crear peligro.

86' Espanyol tiene el control del balón.

86' Espanyol tiene el control del balón.

86' Raul Moro dispara desde fuera del área, pero Marko Dmitrovic logra controlar el balón.

86' Raul Moro dispara desde fuera del área, pero Marko Dmitrovic logra controlar el balón.

86' Omar El Hilali Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

86' Omar El Hilali Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

86' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

86' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

86' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

86' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

85' Rockson Yeboah hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

85' Rockson Yeboah hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

85' Buen disparo de Jonathan Dubasin que va a puerta, pero detiene el portero.

85' Buen disparo de Jonathan Dubasin que va a puerta, pero detiene el portero.

85' Posesión de balón: Osasuna: 59 %, Espanyol: 41 %.

85' Posesión de balón: Osasuna: 59 %, Espanyol: 41 %.

85' Mano de Clemens Riedel.

85' Mano de Clemens Riedel.

85' Se reanuda el juego con un bote neutral.

85' Se reanuda el juego con un bote neutral.

84' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.

84' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.

84' Urko Gonzalez de Zarate alivia la presión con un despeje.

84' Urko Gonzalez de Zarate alivia la presión con un despeje.

84' Osasuna intenta crear peligro.

84' Osasuna intenta crear peligro.

84' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

84' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

83' Saque de portería para Espanyol.

83' Saque de portería para Espanyol.

83' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

83' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

83' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

83' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

83' Rockson Yeboah rechaza con éxito el disparo.

83' Rockson Yeboah rechaza con éxito el disparo.

81' [player 1] (Espanyol) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

81' [player 1] (Espanyol) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

82' Saque de portería para Espanyol.

82' Saque de portería para Espanyol.

82' Romain Del Castillo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

82' Romain Del Castillo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

82' Osasuna tiene el control del balón.

82' Osasuna tiene el control del balón.

81' Saque de portería para Espanyol.

81' Saque de portería para Espanyol.

81' Osasuna intenta crear peligro.

81' Osasuna intenta crear peligro.

81' El árbitro pita tiro libre a Leandro Cabrera (Espanyol) por zancadillear a Alejandro Catena.

81' El árbitro pita tiro libre a Leandro Cabrera (Espanyol) por zancadillear a Alejandro Catena.

81' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

81' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

81' Edu Exposito saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

81' Edu Exposito saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

81' Posesión de balón: Osasuna: 59 %, Espanyol: 41 %.

81' Posesión de balón: Osasuna: 59 %, Espanyol: 41 %.

81' Ante Budimir Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

81' Ante Budimir Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

81' Edu Exposito saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

81' Edu Exposito saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

80' Iker Munoz Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

80' Iker Munoz Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

80' Edu Exposito saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

80' Edu Exposito saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

80' Cambio táctico. Javi Hernandez es sustituido por Bryan Zaragoza.

80' Cambio táctico. Javi Hernandez es sustituido por Bryan Zaragoza.

80' Cambio táctico. Roberto Fernandez es sustituido por Pere Milla.

80' Cambio táctico. Roberto Fernandez es sustituido por Pere Milla.

79' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

79' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

79' Espanyol intenta crear peligro.

79' Espanyol intenta crear peligro.

79' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

79' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

79' Iker Munoz saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

79' Iker Munoz saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

78' Omar El Hilali Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

78' Omar El Hilali Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

78' Osasuna intenta crear peligro.

78' Osasuna intenta crear peligro.

78' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

78' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

78' Jon Moncayola saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

78' Jon Moncayola saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

78' Edu Exposito rechaza con éxito el disparo.

78' Edu Exposito rechaza con éxito el disparo.

78' Un remate de Jonathan Dubasin es rechazado.

78' Un remate de Jonathan Dubasin es rechazado.

77' Un remate de Raul Moro es rechazado.

77' Un remate de Raul Moro es rechazado.

76' Clemens Riedel es penalizado por empujar a Ante Budimir

76' Clemens Riedel es penalizado por empujar a Ante Budimir

76' Osasuna intenta crear peligro.

76' Osasuna intenta crear peligro.

76' Romain Del Castillo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

76' Romain Del Castillo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

76' Centro de Jon Moncayola Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

76' Centro de Jon Moncayola Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

75' Osasuna intenta crear peligro.

75' Osasuna intenta crear peligro.

75' Posesión de balón: Osasuna: 58 %, Espanyol: 42 %.

75' Posesión de balón: Osasuna: 58 %, Espanyol: 42 %.

75' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

75' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

75' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

75' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

75' Posesión de balón: Osasuna: 58 %, Espanyol: 42 %.

75' Posesión de balón: Osasuna: 58 %, Espanyol: 42 %.

75' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

75' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

74' Osasuna intenta crear peligro.

74' Osasuna intenta crear peligro.

74' Un remate de Raul Moro es rechazado.

74' Un remate de Raul Moro es rechazado.

74' Osasuna intenta crear peligro.

74' Osasuna intenta crear peligro.

74' El árbitro pita tiro libre a Roberto Fernandez (Espanyol) por zancadillear a Iker Munoz.

74' El árbitro pita tiro libre a Roberto Fernandez (Espanyol) por zancadillear a Iker Munoz.

73' El árbitro pita tiro libre a Alex Calatrava (Espanyol) por zancadillear a Asier Osambela.

73' El árbitro pita tiro libre a Alex Calatrava (Espanyol) por zancadillear a Asier Osambela.

73' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

73' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

72' Espanyol tiene el control del balón.

72' Espanyol tiene el control del balón.

72' A las manos de Marko Dmitrovic, que sale y se apodera del balón.

72' A las manos de Marko Dmitrovic, que sale y se apodera del balón.

72' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje.

72' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje.

72' Alejandro Catena se impone a Gabriel Moscardo en un duelo aéreo.

72' Alejandro Catena se impone a Gabriel Moscardo en un duelo aéreo.

71' Cambio táctico. Raul Garcia es sustituido por Romain Del Castillo.

71' Cambio táctico. Raul Garcia es sustituido por Romain Del Castillo.

71' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

71' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

71' Osasuna tiene el control del balón.

71' Osasuna tiene el control del balón.

71' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

71' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

70' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

70' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

70' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

70' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

70' Posesión de balón: Osasuna: 57 %, Espanyol: 43 %.

70' Posesión de balón: Osasuna: 57 %, Espanyol: 43 %.

70' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

70' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

70' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

70' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

69' Osasuna intenta crear peligro.

69' Osasuna intenta crear peligro.

68' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

68' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

68' Espanyol intenta crear peligro.

68' Espanyol intenta crear peligro.

67' Osasuna tiene el control del balón.

67' Osasuna tiene el control del balón.

67' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

67' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

66' Cambio táctico. Marcos Fernandez es sustituido por Gabriel Moscardo.

66' Cambio táctico. Marcos Fernandez es sustituido por Gabriel Moscardo.

66' Cambio táctico. Tyrhys Dolan es sustituido por Alex Calatrava.

66' Cambio táctico. Tyrhys Dolan es sustituido por Alex Calatrava.

66' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

66' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

66' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

66' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

65' Osasuna inicia un contraataque.

65' Osasuna inicia un contraataque.

65' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

65' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

65' Espanyol intenta crear peligro.

65' Espanyol intenta crear peligro.

65' Posesión de balón: Osasuna: 54 %, Espanyol: 46 %.

65' Posesión de balón: Osasuna: 54 %, Espanyol: 46 %.

64' Osasuna intenta crear peligro.

64' Osasuna intenta crear peligro.

64' Alejandro Catena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

64' Alejandro Catena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

64' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

64' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

64' Marcos Fernandez alivia la presión con un despeje.

64' Marcos Fernandez alivia la presión con un despeje.

64' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

64' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

64' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

64' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

64' Jonathan Dubasin alivia la presión con un despeje.

64' Jonathan Dubasin alivia la presión con un despeje.

64' Javi Hernandez alivia la presión con un despeje.

64' Javi Hernandez alivia la presión con un despeje.

64' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

64' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

64' Edu Exposito alivia la presión con un despeje.

64' Edu Exposito alivia la presión con un despeje.

63' Osasuna intenta crear peligro.

63' Osasuna intenta crear peligro.

63' Osasuna tiene el control del balón.

63' Osasuna tiene el control del balón.

63' Ante Budimir hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

63' Ante Budimir hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

62' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

62' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

62' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

62' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

62' Clemens Riedel Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

62' Clemens Riedel Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

62' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

62' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

62' Javi Hernandez alivia la presión con un despeje.

62' Javi Hernandez alivia la presión con un despeje.

61' Osasuna intenta crear peligro.

61' Osasuna intenta crear peligro.

61' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

61' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

61' Roger Hinojo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

61' Roger Hinojo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

61' Osasuna intenta crear peligro.

61' Osasuna intenta crear peligro.

61' El árbitro pita tiro libre a Omar El Hilali (Espanyol) por zancadillear a Raul Garcia.

61' El árbitro pita tiro libre a Omar El Hilali (Espanyol) por zancadillear a Raul Garcia.

60' Osasuna intenta crear peligro.

60' Osasuna intenta crear peligro.

60' Osasuna tiene el control del balón.

60' Osasuna tiene el control del balón.

60' Centro de Jon Moncayola Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

60' Centro de Jon Moncayola Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

60' Posesión de balón: Osasuna: 52 %, Espanyol: 48 %.

60' Posesión de balón: Osasuna: 52 %, Espanyol: 48 %.

60' Cambio táctico. Enrique Barja es sustituido por Jonathan Dubasin.

60' Cambio táctico. Enrique Barja es sustituido por Jonathan Dubasin.

59' Cambio táctico. Rubén García es sustituido por Raul Moro.

59' Cambio táctico. Rubén García es sustituido por Raul Moro.

59' Cambio táctico. Inigo Arguibide es sustituido por Asier Osambela.

59' Cambio táctico. Inigo Arguibide es sustituido por Asier Osambela.

59' Roberto Fernandez (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Iker Munoz.

59' Roberto Fernandez (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Iker Munoz.

59' Centro de Rubén García Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

59' Centro de Rubén García Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

58' El árbitro pita tiro libre a Omar El Hilali (Espanyol) por zancadillear a Enrique Barja.

58' El árbitro pita tiro libre a Omar El Hilali (Espanyol) por zancadillear a Enrique Barja.

58' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

58' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

57' Osasuna intenta crear peligro.

57' Osasuna intenta crear peligro.

57' El árbitro pita tiro libre a Roberto Fernandez (Espanyol) por zancadillear a Abel Bretones.

57' El árbitro pita tiro libre a Roberto Fernandez (Espanyol) por zancadillear a Abel Bretones.

57' Espanyol tiene el control del balón.

57' Espanyol tiene el control del balón.

56' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

56' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

56' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

56' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

56' Espanyol intenta crear peligro.

56' Espanyol intenta crear peligro.

17' Roberto Fernandez logró anotar desde una posición fácil.

17' Roberto Fernandez logró anotar desde una posición fácil.

55' Posesión de balón: Osasuna: 55 %, Espanyol: 45 %.

55' Posesión de balón: Osasuna: 55 %, Espanyol: 45 %.

55' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

55' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

54' Osasuna tiene el control del balón.

54' Osasuna tiene el control del balón.

54' Espanyol tiene el control del balón.

54' Espanyol tiene el control del balón.

54' Iker Munoz alivia la presión con un despeje.

54' Iker Munoz alivia la presión con un despeje.

53' Saque de portería para Osasuna.

53' Saque de portería para Osasuna.

53' Espanyol intenta crear peligro.

53' Espanyol intenta crear peligro.

53' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

53' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

53' Osasuna intenta crear peligro.

53' Osasuna intenta crear peligro.

52' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

52' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

52' Rubén García dispara desde fuera del área, pero Marko Dmitrovic logra controlar el balón.

52' Rubén García dispara desde fuera del área, pero Marko Dmitrovic logra controlar el balón.

52' Marcos Fernandez (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Iker Munoz.

52' Marcos Fernandez (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Iker Munoz.

52' Osasuna tiene el control del balón.

52' Osasuna tiene el control del balón.

51' Rubén García alivia la presión con un despeje.

51' Rubén García alivia la presión con un despeje.

51' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

51' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

51' Osasuna intenta crear peligro.

51' Osasuna intenta crear peligro.

51' A las manos de Sergio Herrera, que sale y se apodera del balón.

51' A las manos de Sergio Herrera, que sale y se apodera del balón.

51' Espanyol intenta crear peligro.

51' Espanyol intenta crear peligro.

50' Posesión de balón: Osasuna: 54 %, Espanyol: 46 %.

50' Posesión de balón: Osasuna: 54 %, Espanyol: 46 %.

50' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

50' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

50' Urko Gonzalez de Zarate Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

50' Urko Gonzalez de Zarate Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

49' Obstrucción de Tyrhys Dolan, que corta la carrera de Inigo Arguibide. El árbitro indica tiro libre.

49' Obstrucción de Tyrhys Dolan, que corta la carrera de Inigo Arguibide. El árbitro indica tiro libre.

49' Osasuna tiene el control del balón.

49' Osasuna tiene el control del balón.

49' Sergio Herrera alivia la presión con un despeje.

49' Sergio Herrera alivia la presión con un despeje.

48' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

48' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

48' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

48' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

48' Osasuna intenta crear peligro.

48' Osasuna intenta crear peligro.

48' Espanyol intenta crear peligro.

48' Espanyol intenta crear peligro.

47' Leandro Cabrera se impone a Ante Budimir en un duelo aéreo.

47' Leandro Cabrera se impone a Ante Budimir en un duelo aéreo.

47' Enrique Barja alivia la presión con un despeje.

47' Enrique Barja alivia la presión con un despeje.

47' El árbitro pita tiro libre a Ante Budimir (Osasuna) por zancadillear a Urko Gonzalez de Zarate.

47' El árbitro pita tiro libre a Ante Budimir (Osasuna) por zancadillear a Urko Gonzalez de Zarate.

47' Espanyol tiene el control del balón.

47' Espanyol tiene el control del balón.

46' Roberto Fernandez es penalizado por empujar a Alejandro Catena

46' Roberto Fernandez es penalizado por empujar a Alejandro Catena

46' Espanyol tiene el control del balón.

46' Espanyol tiene el control del balón.

46' Cambio táctico. Diego Rico es sustituido por Abel Bretones.

46' Cambio táctico. Diego Rico es sustituido por Abel Bretones.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

37' Roberto Fernandez es penalizado por empujar a Alejandro Catena

37' Roberto Fernandez es penalizado por empujar a Alejandro Catena

40' El árbitro pita tiro libre a Urko Gonzalez de Zarate (Espanyol) por zancadillear a Rubén García.

40' El árbitro pita tiro libre a Urko Gonzalez de Zarate (Espanyol) por zancadillear a Rubén García.

45' +2 El árbitro pita tiro libre a Rubén García (Osasuna) por zancadillear a Roberto Fernandez.

45' +2 El árbitro pita tiro libre a Rubén García (Osasuna) por zancadillear a Roberto Fernandez.

45' +3 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +3 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +3 Posesión de balón: Osasuna: 57 %, Espanyol: 43 %.

45' +3 Posesión de balón: Osasuna: 57 %, Espanyol: 43 %.

45' +2 Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

45' +2 Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

45' +2 Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

45' +2 Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

45' +2 Espanyol tiene el control del balón.

45' +2 Espanyol tiene el control del balón.

45' +2 Urko Gonzalez de Zarate alivia la presión con un despeje.

45' +2 Urko Gonzalez de Zarate alivia la presión con un despeje.

45' +2 Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

45' +2 Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

45' +1 Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

45' +1 Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

45' +1 Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

45' +1 Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

45' +1 Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

45' +1 Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

45' +1 El árbitro pita tiro libre a Inigo Arguibide (Osasuna) por zancadillear a Tyrhys Dolan.

45' +1 El árbitro pita tiro libre a Inigo Arguibide (Osasuna) por zancadillear a Tyrhys Dolan.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.

45' Tarjeta amarilla para Omar El Hilali por una dura entrada.

45' Tarjeta amarilla para Omar El Hilali por una dura entrada.

45' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Omar El Hilali sobre Diego Rico.

45' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Omar El Hilali sobre Diego Rico.

45' Posesión de balón: Osasuna: 56 %, Espanyol: 44 %.

45' Posesión de balón: Osasuna: 56 %, Espanyol: 44 %.

45' Mano de Ante Budimir.

45' Mano de Ante Budimir.

44' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

44' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

44' Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

44' Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

44' Osasuna intenta crear peligro.

44' Osasuna intenta crear peligro.

43' Alejandro Catena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

43' Alejandro Catena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

43' Espanyol intenta crear peligro.

43' Espanyol intenta crear peligro.

43' Alejandro Catena rechaza con éxito el disparo.

43' Alejandro Catena rechaza con éxito el disparo.

43' Un remate de Clemens Riedel es rechazado.

43' Un remate de Clemens Riedel es rechazado.

43' Javi Hernandez (Espanyol) saca el córner desde la derecha.

43' Javi Hernandez (Espanyol) saca el córner desde la derecha.

42' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

42' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

42' Espanyol inicia un contraataque.

42' Espanyol inicia un contraataque.

42' Roger Hinojo se impone a Rubén García en un duelo aéreo.

42' Roger Hinojo se impone a Rubén García en un duelo aéreo.

42' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

42' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

42' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

42' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

41' Osasuna intenta crear peligro.

41' Osasuna intenta crear peligro.

41' Ante Budimir alivia la presión con un despeje.

41' Ante Budimir alivia la presión con un despeje.

41' Saque de portería para Osasuna.

41' Saque de portería para Osasuna.

41' Marcos Fernandez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

41' Marcos Fernandez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

41' Grave error defensivo cometido por Sergio Herrera.

41' Grave error defensivo cometido por Sergio Herrera.

40' Posesión de balón: Osasuna: 56 %, Espanyol: 44 %.

40' Posesión de balón: Osasuna: 56 %, Espanyol: 44 %.

40' Clemens Riedel es amonestado por empujar a un rival.

40' Clemens Riedel es amonestado por empujar a un rival.

40' Clemens Riedel es penalizado por empujar a Iker Munoz

40' Clemens Riedel es penalizado por empujar a Iker Munoz

40' Osasuna tiene el control del balón.

40' Osasuna tiene el control del balón.

40' El árbitro pita tiro libre a Leandro Cabrera (Espanyol) por zancadillear a Ante Budimir.

40' El árbitro pita tiro libre a Leandro Cabrera (Espanyol) por zancadillear a Ante Budimir.

40' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

40' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

39' Jon Moncayola agarra a un jugador rival y es amonestado.

39' Jon Moncayola agarra a un jugador rival y es amonestado.

39' Jon Moncayola (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Javi Hernandez.

39' Jon Moncayola (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Javi Hernandez.

39' Osasuna intenta crear peligro.

39' Osasuna intenta crear peligro.

38' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

38' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

38' Espanyol tiene el control del balón.

38' Espanyol tiene el control del balón.

38' El árbitro pita tiro libre a Inigo Arguibide (Osasuna) por zancadillear a Roger Hinojo.

38' El árbitro pita tiro libre a Inigo Arguibide (Osasuna) por zancadillear a Roger Hinojo.

38' Saque de portería para Osasuna.

38' Saque de portería para Osasuna.

38' Ocasión para Roberto Fernandez (Espanyol), pero su remate de cabeza sale desviado.

38' Ocasión para Roberto Fernandez (Espanyol), pero su remate de cabeza sale desviado.

37' Centro de Omar El Hilali Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

37' Centro de Omar El Hilali Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

37' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

37' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

37' Rubén García Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

37' Rubén García Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

36' Espanyol inicia un contraataque.

36' Espanyol inicia un contraataque.

36' Clemens Riedel hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Clemens Riedel hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Raul Garcia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Raul Garcia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Omar El Hilali hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Omar El Hilali hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Osasuna tiene el control del balón.

36' Osasuna tiene el control del balón.

36' Tyrhys Dolan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Tyrhys Dolan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

36' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

35' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

35' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

35' Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

35' Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

35' Osasuna intenta crear peligro.

35' Osasuna intenta crear peligro.

35' Posesión de balón: Osasuna: 55 %, Espanyol: 45 %.

35' Posesión de balón: Osasuna: 55 %, Espanyol: 45 %.

35' Roberto Fernandez es penalizado por empujar a Alejandro Catena

35' Roberto Fernandez es penalizado por empujar a Alejandro Catena

34' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

34' Marko Dmitrovic Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

34' Omar El Hilali (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Enrique Barja.

34' Omar El Hilali (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Enrique Barja.

32' Osasuna intenta crear peligro.

32' Osasuna intenta crear peligro.

32' Saque de portería para Espanyol.

32' Saque de portería para Espanyol.

32' Raul Garcia remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

32' Raul Garcia remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

32' Osasuna intenta crear peligro.

32' Osasuna intenta crear peligro.

31' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

31' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

31' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

31' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

31' A las manos de Sergio Herrera, que sale y se apodera del balón.

31' A las manos de Sergio Herrera, que sale y se apodera del balón.

31' Espanyol intenta crear peligro.

31' Espanyol intenta crear peligro.

31' Enrique Barja agarra a un jugador rival y es amonestado.

31' Enrique Barja agarra a un jugador rival y es amonestado.

31' Enrique Barja (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Edu Exposito.

31' Enrique Barja (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Edu Exposito.

30' Espanyol tiene el control del balón.

30' Espanyol tiene el control del balón.

30' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

30' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

30' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

30' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

30' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

30' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

30' Jon Moncayola Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

30' Jon Moncayola Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

30' Posesión de balón: Osasuna: 53 %, Espanyol: 47 %.

30' Posesión de balón: Osasuna: 53 %, Espanyol: 47 %.

30' Espanyol intenta crear peligro.

30' Espanyol intenta crear peligro.

29' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

29' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

29' Espanyol intenta crear peligro.

29' Espanyol intenta crear peligro.

29' Remate de cabeza de Iker Munoz a puerta, que detiene con comodidad Marko Dmitrovic.

29' Remate de cabeza de Iker Munoz a puerta, que detiene con comodidad Marko Dmitrovic.

29' Centro de Rubén García Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

29' Centro de Rubén García Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

29' El árbitro pita tiro libre a Tyrhys Dolan (Espanyol) por zancadillear a Rubén García.

29' El árbitro pita tiro libre a Tyrhys Dolan (Espanyol) por zancadillear a Rubén García.

28' Tyrhys Dolan alivia la presión con un despeje.

28' Tyrhys Dolan alivia la presión con un despeje.

28' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Urko Gonzalez de Zarate alivia la presión con un despeje.

28' Urko Gonzalez de Zarate alivia la presión con un despeje.

28' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

28' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

27' Saque de portería para Espanyol.

27' Saque de portería para Espanyol.

27' Osasuna intenta crear peligro.

27' Osasuna intenta crear peligro.

27' Osasuna tiene el control del balón.

27' Osasuna tiene el control del balón.

26' A las manos de Marko Dmitrovic, que sale y se apodera del balón.

26' A las manos de Marko Dmitrovic, que sale y se apodera del balón.

26' Centro de Rubén García Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

26' Centro de Rubén García Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

26' El árbitro pita tiro libre a Urko Gonzalez de Zarate (Espanyol) por zancadillear a Raul Garcia.

26' El árbitro pita tiro libre a Urko Gonzalez de Zarate (Espanyol) por zancadillear a Raul Garcia.

26' Iker Munoz alivia la presión con un despeje.

26' Iker Munoz alivia la presión con un despeje.

25' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

25' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

25' Osasuna intenta crear peligro.

25' Osasuna intenta crear peligro.

25' Osasuna tiene el control del balón.

25' Osasuna tiene el control del balón.

25' Posesión de balón: Osasuna: 48 %, Espanyol: 52 %.

25' Posesión de balón: Osasuna: 48 %, Espanyol: 52 %.

25' Marcos Fernandez dispara desde fuera del área, pero Sergio Herrera logra controlar el balón.

25' Marcos Fernandez dispara desde fuera del área, pero Sergio Herrera logra controlar el balón.

24' Espanyol intenta crear peligro.

24' Espanyol intenta crear peligro.

24' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

24' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

24' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

24' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

23' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

23' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

23' Espanyol intenta crear peligro.

23' Espanyol intenta crear peligro.

22' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

22' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

22' Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

22' Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

22' Osasuna intenta crear peligro.

22' Osasuna intenta crear peligro.

22' Urko Gonzalez de Zarate es penalizado por empujar a Rubén García

22' Urko Gonzalez de Zarate es penalizado por empujar a Rubén García

21' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

21' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

21' Espanyol intenta crear peligro.

21' Espanyol intenta crear peligro.

20' El árbitro pita tiro libre a Marcos Fernandez (Espanyol) por zancadillear a Diego Rico.

20' El árbitro pita tiro libre a Marcos Fernandez (Espanyol) por zancadillear a Diego Rico.

21' Espanyol tiene el control del balón.

21' Espanyol tiene el control del balón.

21' Urko Gonzalez de Zarate se impone a Enrique Barja en un duelo aéreo.

21' Urko Gonzalez de Zarate se impone a Enrique Barja en un duelo aéreo.

21' Iker Munoz alivia la presión con un despeje.

21' Iker Munoz alivia la presión con un despeje.

21' Espanyol intenta crear peligro.

21' Espanyol intenta crear peligro.

21' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

21' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

20' Iker Munoz alivia la presión con un despeje.

20' Iker Munoz alivia la presión con un despeje.

20' Fuera de juego señalado a Marcos Fernandez (Espanyol).

20' Fuera de juego señalado a Marcos Fernandez (Espanyol).

20' Osasuna tiene el control del balón.

20' Osasuna tiene el control del balón.

20' Saque de portería para Espanyol.

20' Saque de portería para Espanyol.

20' Posesión de balón: Osasuna: 53 %, Espanyol: 47 %.

20' Posesión de balón: Osasuna: 53 %, Espanyol: 47 %.

20' ¡GOL ANULADO! - Tras revisar la jugada, el árbitro no da validez al gol de Osasuna al considerar que el balón no estaba en juego.

20' ¡GOL ANULADO! - Tras revisar la jugada, el árbitro no da validez al gol de Osasuna al considerar que el balón no estaba en juego.

19' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Osasuna.

19' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Osasuna.

19' ¡Ante Budimir dio el pase decisivo para el gol!

19' ¡Ante Budimir dio el pase decisivo para el gol!

19' Asistencia de Enrique Barja en el gol.

19' Asistencia de Enrique Barja en el gol.

19' ¡G O O O O O O L! - ¡Rubén García marca con la pierna izquierda!

19' ¡G O O O O O O L! - ¡Rubén García marca con la pierna izquierda!

18' Ataque potencialmente peligroso de Osasuna.

18' Ataque potencialmente peligroso de Osasuna.

18' Centro de Omar El Hilali Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

18' Centro de Omar El Hilali Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

18' Una mala ejecución de Alejandro Catena propicia el gol del equipo rival.

18' Una mala ejecución de Alejandro Catena propicia el gol del equipo rival.

17' Asistencia de Omar El Hilali en el gol.

17' Asistencia de Omar El Hilali en el gol.

18' ¡Edu Exposito dio el pase decisivo para el gol!

18' ¡Edu Exposito dio el pase decisivo para el gol!

17' ¡G O O O O O O L! - ¡Roberto Fernandez (Espanyol) empuja el balón adentro con la derecha! Fácil definición.

17' ¡G O O O O O O L! - ¡Roberto Fernandez (Espanyol) empuja el balón adentro con la derecha! Fácil definición.

17' Ataque potencialmente peligroso de Espanyol.

17' Ataque potencialmente peligroso de Espanyol.

16' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

16' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

16' Diego Rico alivia la presión con un despeje.

16' Diego Rico alivia la presión con un despeje.

16' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

16' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

16' Marko Dmitrovic alivia la presión con un despeje.

16' Marko Dmitrovic alivia la presión con un despeje.

16' Osasuna tiene el control del balón.

16' Osasuna tiene el control del balón.

16' Roger Hinojo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

16' Roger Hinojo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

15' Osasuna intenta crear peligro.

15' Osasuna intenta crear peligro.

11' Rubén García (Osasuna) hace un disparo que va desviado.

11' Rubén García (Osasuna) hace un disparo que va desviado.

15' Posesión de balón: Osasuna: 61 %, Espanyol: 39 %.

15' Posesión de balón: Osasuna: 61 %, Espanyol: 39 %.

15' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

15' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

15' Tyrhys Dolan alivia la presión con un despeje.

15' Tyrhys Dolan alivia la presión con un despeje.

14' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

14' Rockson Yeboah alivia la presión con un despeje.

14' Centro de Javi Hernandez Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

14' Centro de Javi Hernandez Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

14' Javi Hernandez alivia la presión con un despeje.

14' Javi Hernandez alivia la presión con un despeje.

14' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

14' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

14' Espanyol intenta crear peligro.

14' Espanyol intenta crear peligro.

13' Urko Gonzalez de Zarate alivia la presión con un despeje.

13' Urko Gonzalez de Zarate alivia la presión con un despeje.

13' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

13' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

13' Espanyol tiene el control del balón.

13' Espanyol tiene el control del balón.

12' Espanyol inicia un contraataque.

12' Espanyol inicia un contraataque.

12' Clemens Riedel hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Clemens Riedel hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Saque de portería para Espanyol.

12' Saque de portería para Espanyol.

12' Ocasión para Raul Garcia (Osasuna), pero su remate de cabeza sale desviado.

12' Ocasión para Raul Garcia (Osasuna), pero su remate de cabeza sale desviado.

11' Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

11' Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

11' Osasuna intenta crear peligro.

11' Osasuna intenta crear peligro.

11' Se reanuda el juego con un bote neutral.

11' Se reanuda el juego con un bote neutral.

11' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.

11' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.

11' Osasuna tiene el control del balón.

11' Osasuna tiene el control del balón.

11' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

11' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

10' Posesión de balón: Osasuna: 40 %, Espanyol: 60 %.

10' Posesión de balón: Osasuna: 40 %, Espanyol: 60 %.

10' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

10' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

9' Jon Moncayola (Osasuna) saca un córner en corto desde la derecha.

9' Jon Moncayola (Osasuna) saca un córner en corto desde la derecha.

9' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

9' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

9' Osasuna intenta crear peligro.

9' Osasuna intenta crear peligro.

9' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Javi Hernandez alivia la presión con un despeje.

9' Javi Hernandez alivia la presión con un despeje.

9' Clemens Riedel Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

9' Clemens Riedel Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

8' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

8' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

8' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

8' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

8' Osasuna intenta crear peligro.

8' Osasuna intenta crear peligro.

8' Osasuna tiene el control del balón.

8' Osasuna tiene el control del balón.

7' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

7' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

7' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

7' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

6' Osasuna intenta crear peligro.

6' Osasuna intenta crear peligro.

6' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

6' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Saque de portería para Espanyol.

5' Saque de portería para Espanyol.

5' Ocasión para Ante Budimir (Osasuna), pero su remate de cabeza sale desviado.

5' Ocasión para Ante Budimir (Osasuna), pero su remate de cabeza sale desviado.

5' Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

5' Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

5' Posesión de balón: Osasuna: 33 %, Espanyol: 67 %.

5' Posesión de balón: Osasuna: 33 %, Espanyol: 67 %.

5' Osasuna intenta crear peligro.

5' Osasuna intenta crear peligro.

5' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

5' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

4' A las manos de Sergio Herrera, que sale y se apodera del balón.

4' A las manos de Sergio Herrera, que sale y se apodera del balón.

4' Espanyol intenta crear peligro.

4' Espanyol intenta crear peligro.

3' Asistencia de Marcos Fernandez en el gol.

3' Asistencia de Marcos Fernandez en el gol.

3' Centro de Marcos Fernandez Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

3' Centro de Marcos Fernandez Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

4' ¡Omar El Hilali dio el pase decisivo para el gol!

4' ¡Omar El Hilali dio el pase decisivo para el gol!

3' ¡G O O O O O O L! - ¡Roberto Fernandez ve puerta con la pierna izquierda!

3' ¡G O O O O O O L! - ¡Roberto Fernandez ve puerta con la pierna izquierda!

3' Espanyol intenta crear peligro.

3' Espanyol intenta crear peligro.

3' Osasuna tiene el control del balón.

3' Osasuna tiene el control del balón.

2' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

2' Leandro Cabrera Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

2' Osasuna intenta crear peligro.

2' Osasuna intenta crear peligro.

1' El árbitro pita tiro libre a Omar El Hilali (Espanyol) por zancadillear a Diego Rico.

1' El árbitro pita tiro libre a Omar El Hilali (Espanyol) por zancadillear a Diego Rico.

1' Espanyol tiene el control del balón.

1' Espanyol tiene el control del balón.

1' A las manos de Marko Dmitrovic, que sale y se apodera del balón.

1' A las manos de Marko Dmitrovic, que sale y se apodera del balón.

1' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Clemens Riedel se impone a Ante Budimir en un duelo aéreo.

1' Clemens Riedel se impone a Ante Budimir en un duelo aéreo.

1' Osasuna tiene el control del balón.

1' Osasuna tiene el control del balón.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Osasuna saca, y da comienzo el partido.

1' Osasuna saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio El Sadar. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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