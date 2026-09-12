Osasuna 0 - 2 Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El Osasuna, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Deportivo Alavés, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Rockson Yeboah, Diego Rico; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia, Raul Garcia, Enrique Barja, Ante Budimir.ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Marcos Fernandez, Javi Hernandez, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

Últimos enfrentamientos directos

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