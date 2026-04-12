Osasuna - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de abril de 2026.

El Osasuna, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Betis este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 58 30 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 9 Permanencia Osasuna 38 30 18 Descenso Mallorca 31 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30

-Onces iniciales probables.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Jorge Herrando, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia, Enrique Barja, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Diego Llorente, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Sofyan Amrabat, Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna 19/10/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Betis 05/05/2024 LaLiga Osasuna 0-2 Betis 29/10/2023 LaLiga Betis 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Betis.