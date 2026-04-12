Osasuna - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de abril de 2026.
El Osasuna, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Betis este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 38
| 30
|18
| Descenso
| Mallorca
| 31
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Jorge Herrando, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia, Enrique Barja, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Diego Llorente, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Sofyan Amrabat, Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Juan Hernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|11/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Osasuna
|19/10/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Betis
|05/05/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Betis
|29/10/2023
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla