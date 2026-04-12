Osasuna - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Osasuna - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 12 abril 2026 9:03
Seguir en

Madrid, 12 de abril de 2026.

El Osasuna, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Betis este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 79 31
2 Champions Real Madrid 70 31
3 Champions Villarreal 58 30
4 Champions Atlético 57 31
5 Europa League Betis 45 30
6 Conference League Celta 44 30
9 Permanencia Osasuna 38 30
18 Descenso Mallorca 31 30
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 24 30

-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Jorge Herrando, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia, Enrique Barja, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Diego Llorente, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Sofyan Amrabat, Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna
19/10/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Betis
05/05/2024 LaLiga Osasuna 0-2 Betis
29/10/2023 LaLiga Betis 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol
22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla

Contador

Contenido patrocinado