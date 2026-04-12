Osasuna - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 12 abril 2026 13:17
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Madrid, 12 de abril de 2026.

El Osasuna, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante el Betis este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia, Victor Munoz, Iker Munoz, Aimar Oroz, Ante Budimir.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna
19/10/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Betis
05/05/2024 LaLiga Osasuna 0-2 Betis
29/10/2023 LaLiga Betis 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol
22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla

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