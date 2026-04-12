Osasuna - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de abril de 2026.

El Osasuna, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante el Betis este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia, Victor Munoz, Iker Munoz, Aimar Oroz, Ante Budimir.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna 19/10/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Betis 05/05/2024 LaLiga Osasuna 0-2 Betis 29/10/2023 LaLiga Betis 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Betis.