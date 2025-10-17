Oviedo - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 17 de octubre de 2025.

El Oviedo, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Luka Ilic, Jose Salomon Rondon.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pol Lozano, Pere Milla; Roberto Fernandez, Kike Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2024 LaLiga2 Playoff Espanyol 2-0 Real Oviedo 16/06/2024 LaLiga2 Playoff Real Oviedo 1-0 Espanyol 20/05/2024 LaLiga2 Real Oviedo 1-2 Espanyol 01/12/2023 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Espanyol.