Oviedo - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de enero de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Girona este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 52 21 2 Champions Real Madrid 51 21 3 Champions Atlético 44 21 4 Champions Villarreal 41 20 5 Europa League Espanyol 34 22 6 Conference League Betis 32 21 11 Permanencia Girona 25 21 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 21

-Onces iniciales probables.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto, Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Federico Vinas.

GIRONA: Marc-Andre ter Stegen; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Fran Beltran, Ivan Martin, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Girona.