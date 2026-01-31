Oviedo - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de enero de 2026.
El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Girona este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 52
| 21
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 22
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|11
| Permanencia
| Girona
| 25
| 21
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 21
-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto, Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Federico Vinas.
GIRONA: Marc-Andre ter Stegen; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Fran Beltran, Ivan Martin, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético