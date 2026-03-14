Oviedo - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de marzo de 2026.
El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Valencia este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|4
| Champions
| Atlético
| 54
| 27
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|12
| Permanencia
| Valencia
| 32
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 18
| 27
-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Haissem Hassan, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya; Javier Guerra, Luis Rioja, Guido Rodriguez, Largie Ramazani, Filip Ugrinic, Umar Sadiq.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid