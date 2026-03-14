Oviedo - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de marzo de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Valencia este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Villarreal 55 28 4 Champions Atlético 54 27 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 12 Permanencia Valencia 32 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 18 27

-Onces iniciales probables.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Haissem Hassan, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya; Javier Guerra, Luis Rioja, Guido Rodriguez, Largie Ramazani, Filip Ugrinic, Umar Sadiq.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Valencia.