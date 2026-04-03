Paula Badosa - Anna Kalinskaya, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Paula Badosa - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de abril de 2026.
La tenista Española Paula Badosa(113) se enfrenta en Octavos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Rusa Anna Kalinskaya(22) este viernes a las 01:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2024
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Paula Badosa
|31/03/2026
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Paula Badosa
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Paula Badosa
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Aliaksandra Sasnovich
|13/03/2026
| Austin (Semifinal)
| Paula Badosa
| 1-2 (2-6, 6-3, 3-6)
| Bianca Andreescu
-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.
|31/03/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Viktoriya Tomova
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Anna Kalinskaya
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 1-2 (6-3, 1-6, 5-7)
| Anastasia Zakharova
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Anna Kalinskaya
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Anna Kalinskaya
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Anna Kalinskaya