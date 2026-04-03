Paula Badosa - Anna Kalinskaya, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Paula Badosa - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Credit One Charleston Open
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 3 abril 2026 0:33
Seguir en

Madrid, 3 de abril de 2026.

La tenista Española Paula Badosa(113) se enfrenta en Octavos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Rusa Anna Kalinskaya(22) este viernes a las 01:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 0-2 (3-6, 2-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 4-6) Paula Badosa
31/03/2026 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (4-6, 3-6) Paula Badosa
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 6-1) Paula Badosa
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 2-0 (7-5, 6-3) Aliaksandra Sasnovich
13/03/2026 Austin (Semifinal) Paula Badosa 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) Bianca Andreescu

-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/03/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Viktoriya Tomova 0-2 (2-6, 4-6) Anna Kalinskaya
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 1-2 (6-3, 1-6, 5-7) Anastasia Zakharova
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Anna Kalinskaya
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (4-6, 6-7) Anna Kalinskaya
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-4) Anna Kalinskaya

Contador

