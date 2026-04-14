Pedro Martinez - Lorenzo Sonego, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Pedro Martinez - Lorenzo Sonego: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Barcelona Open
Publicado: martes, 14 abril 2026 10:01
Madrid, 14 de abril de 2026.

El tenista Español Pedro Martinez(125) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Italiano Lorenzo Sonego(66) este martes a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/04/2025 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Lorenzo Sonego 1-2 (4-6, 6-1, 2-6) Pedro Martinez

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 1-2 (7-5, 6-7, 1-6) Pedro Martinez
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Pedro Martinez 1-0 (6-3, 4-3) Pablo Carreno Busta
05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) Pedro Martinez
04/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Pedro Martinez 2-0 (6-2, 6-4) Aleksandar Vukic
31/03/2026 Bucharest Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 2-0 (6-1, 6-4) Pedro Martinez

-Últimos Resultados de Lorenzo Sonego.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) Lorenzo Sonego
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Sonego 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) Carlos Taberner
08/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Lorenzo Sonego 0-2 (3-6, 4-6) Juncheng Shang
06/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Sonego 2-0 (6-2, 7-6) Rei Sakamoto
07/11/2025 Open de Moselle (Semifinal) Cameron Norrie 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Lorenzo Sonego

