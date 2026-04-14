Pedro Martinez - Lorenzo Sonego, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Pedro Martinez - Lorenzo Sonego: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de abril de 2026.
El tenista Español Pedro Martinez(125) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Italiano Lorenzo Sonego(66) este martes a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/04/2025
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 1-2 (4-6, 6-1, 2-6)
| Pedro Martinez
-Últimos Resultados de Pedro Martinez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 1-2 (7-5, 6-7, 1-6)
| Pedro Martinez
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Pedro Martinez
| 1-0 (6-3, 4-3)
| Pablo Carreno Busta
|05/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-1 (6-2, 2-6, 6-3)
| Pedro Martinez
|04/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir)
| Pedro Martinez
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Aleksandar Vukic
|31/03/2026
| Bucharest Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Pedro Martinez
-Últimos Resultados de Lorenzo Sonego.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)
| Lorenzo Sonego
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 3-0 (6-4, 6-0, 6-3)
| Carlos Taberner
|08/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Octavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Juncheng Shang
|06/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Rei Sakamoto
|07/11/2025
| Open de Moselle (Semifinal)
| Cameron Norrie
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Lorenzo Sonego