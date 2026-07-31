Polina Kudermetova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Polina Kudermetova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de julio de 2026.
La tenista uzbeka Polina Kudermetova(108) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(10) este viernes no antes de las 02:00.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Polina Kudermetova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 1-2 (7-5, 6-7, 0-6)
| Polina Kudermetova
|26/07/2026
| Mubadala Citi DC Open, Qualification (Cuartos de final)
| Polina Kudermetova
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Varvara Lepchenko
|25/07/2026
| Mubadala Citi DC Open, Qualification (Octavos de final)
| Polina Kudermetova
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Mei Yamaguchi
|13/07/2026
| Athens Open (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Maria Sakkari
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Liudmila Samsonova
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Daria Snigur
|25/06/2026
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Xinyu Wang
| 0-0 ()
| Elina Svitolina
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexandra Eala
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Eva Lys