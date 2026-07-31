Polina Kudermetova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Polina Kudermetova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open
Polina Kudermetova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 31 julio 2026 1:01
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Madrid, 31 de julio de 2026.

La tenista uzbeka Polina Kudermetova(108) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(10) este viernes no antes de las 02:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Polina Kudermetova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 1-2 (7-5, 6-7, 0-6) Polina Kudermetova
26/07/2026 Mubadala Citi DC Open, Qualification (Cuartos de final) Polina Kudermetova 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Varvara Lepchenko
25/07/2026 Mubadala Citi DC Open, Qualification (Octavos de final) Polina Kudermetova 2-0 (7-6, 6-4) Mei Yamaguchi
13/07/2026 Athens Open (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (0-6, 6-7) Maria Sakkari
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (3-6, 3-6) Liudmila Samsonova

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 0-2 (5-7, 2-6) Daria Snigur
25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Xinyu Wang 0-0 () Elina Svitolina
23/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Elina Svitolina
19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 4-6) Alexandra Eala
18/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 6-2) Eva Lys

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