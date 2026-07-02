Portugal - Croacia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Portugal - Croacia: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de julio de 2026.
La selección de Portugal se enfrenta en Dieciseisavos de final a Croacia este viernes a las 01:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio BMO Field de Toronto, en Canadá.
-Onces iniciales probables.
PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.
CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Ante Budimir.
-Últimos Resultados de Portugal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Grp. K
| Colombia
| 0-0
| Portugal
|23/06/2026
| World Cup Grp. K
| Portugal
| 5-0
| Uzbekistan
|17/06/2026
| World Cup Grp. K
| Portugal
| 1-1
| DR Congo
-Últimos Resultados de Croacia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Croatia
| 2-1
| Ghana
|24/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-1
| Croatia
|17/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 4-2
| Croatia