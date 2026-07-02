Portugal - Croacia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Portugal - Croacia: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Portugal - Croacia: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 2 julio 2026 20:01
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Madrid, 2 de julio de 2026.

La selección de Portugal se enfrenta en Dieciseisavos de final a Croacia este viernes a las 01:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio BMO Field de Toronto, en Canadá.

-Onces iniciales probables.
PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.
CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Ante Budimir.

-Últimos Resultados de Portugal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 0-0 Portugal
23/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 5-0 Uzbekistan
17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo

-Últimos Resultados de Croacia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/06/2026 World Cup Grp. L Croatia 2-1 Ghana
24/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-1 Croatia
17/06/2026 World Cup Grp. L England 4-2 Croatia

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