Qinwen Zheng - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Qinwen Zheng - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open
Qinwen Zheng - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 9 octubre 2026 8:03
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Madrid, 9 de octubre de 2026.

La tenista Chinesa Qinwen Zheng(54) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(7) este viernes no antes de las 09:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Qinwen Zheng

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Alina Charaeva 1-2 (1-6, 6-2, 4-6) Qinwen Zheng
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (6-7, 6-4, 5-7) Qinwen Zheng
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 1-1 (6-7, 6-4, 3-0) Anna Kalinskaya
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Han Shi
24/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Jasmine Paolini 2-0 (6-3, 7-6) Qinwen Zheng

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 3-6) Elina Svitolina
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 5-7) Elina Svitolina
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Elina Svitolina
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 6-7) Linda Noskova
26/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (2-6, 2-6) Elina Svitolina
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