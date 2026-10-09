Qinwen Zheng - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Qinwen Zheng - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de octubre de 2026.
La tenista Chinesa Qinwen Zheng(54) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(7) este viernes no antes de las 09:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Qinwen Zheng
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alina Charaeva
| 1-2 (1-6, 6-2, 4-6)
| Qinwen Zheng
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (6-7, 6-4, 5-7)
| Qinwen Zheng
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-1 (6-7, 6-4, 3-0)
| Anna Kalinskaya
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Han Shi
|24/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Qinwen Zheng
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Elina Svitolina
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 1-2 (6-1, 4-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Linda Noskova
|26/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Elina Svitolina