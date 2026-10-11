Qinwen Zheng - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 11 octubre 2026 14:08
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Madrid, 11 de octubre de 2026.

La tenista china Qinwen Zheng(54) se enfrenta en Final del torneo China Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este domingo no antes de las 13:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2024 China Open (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (7-5, 0-6, 4-6) Qinwen Zheng

Últimos Resultados de Qinwen Zheng

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 China Open (Semifinal) Qinwen Zheng 2-0 (7-5, 6-2) Elise Mertens
09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-3, 7-6) Elina Svitolina
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Alina Charaeva 1-2 (1-6, 6-2, 4-6) Qinwen Zheng
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (6-7, 6-4, 5-7) Qinwen Zheng
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 1-1 (6-7, 6-4, 3-0) Anna Kalinskaya

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 China Open (Semifinal) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-2) Nikola Bartunkova
08/10/2026 China Open (Cuartos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (6-7, 6-7) Mirra Andreeva
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Daria Snigur 0-2 (2-6, 2-6) Mirra Andreeva
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (4-6, 1-6) Mirra Andreeva
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Yue Yuan 1-2 (6-3, 0-6, 0-6) Mirra Andreeva

Mirra Andreeva se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Mirra Andreeva se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Qinwen Zheng gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Qinwen Zheng gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Mirra Andreeva se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Mirra Andreeva se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Qinwen Zheng gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Qinwen Zheng gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Qinwen Zheng rompe el servicio de Mirra Andreeva para ponerse 1-2.

Qinwen Zheng rompe el servicio de Mirra Andreeva para ponerse 1-2.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Qinwen Zheng y se pone 2-0 por delante.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Qinwen Zheng y se pone 2-0 por delante.

Mirra Andreeva gana el primer juego y domina 1-0

Mirra Andreeva gana el primer juego y domina 1-0

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