Qinwen Zheng - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 11 de octubre de 2026.
La tenista china Qinwen Zheng(54) se enfrenta en Final del torneo China Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este domingo no antes de las 13:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2024
| China Open (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (7-5, 0-6, 4-6)
| Qinwen Zheng
Últimos Resultados de Qinwen Zheng
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Elise Mertens
|09/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Elina Svitolina
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alina Charaeva
| 1-2 (1-6, 6-2, 4-6)
| Qinwen Zheng
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (6-7, 6-4, 5-7)
| Qinwen Zheng
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-1 (6-7, 6-4, 3-0)
| Anna Kalinskaya
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Nikola Bartunkova
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Mirra Andreeva
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Daria Snigur
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Mirra Andreeva
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Mirra Andreeva
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Yue Yuan
| 1-2 (6-3, 0-6, 0-6)
| Mirra Andreeva