Racing - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Racing - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
El Racing, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sardinero ante Villareal este domingo a las 17:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 3
| 1
|2
| Champions
| Sevilla
| 3
| 1
|3
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|4
| Champions
| Atlético
| 0
| 0
|5
| Europa League
| Barcelona
| 0
| 0
|6
| Conference League
| Celta
| 0
| 0
|13
| Permanencia
| Racing Santander
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Villarreal
| 0
| 0
|19
| Descenso
| Rayo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Getafe
| 0
| 1
Onces iniciales probables
RACING: Simon Eriksson; Alvaro Mantilla, Pedro Felipe, Facundo Gonzalez, Jorge Salinas; Maguette Gueye, Gustavo Puerta, Andres Martin, Sergio Canales, Inigo Vicente, Asier Villalibre.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Ayoze Perez.
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/05/2026
| LaLiga
| Racing Santander
| 4-1
| Cadiz
|24/05/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Racing Santander
|16/05/2026
| LaLiga
| Racing Santander
| 4-1
| Valladolid
|10/05/2026
| LaLiga
| Leganés
| 1-2
| Racing Santander
|03/05/2026
| LaLiga
| Racing Santander
| 4-2
| SD Huesca
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Atlético
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante