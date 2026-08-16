Racing - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Racing - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Racing - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 16:01
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

El Racing, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sardinero ante Villareal este domingo a las 17:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

RACING: Simon Eriksson; Alvaro Mantilla, Pedro Felipe, Facundo Gonzalez, Jorge Salinas; Maguette Gueye, Gustavo Puerta, Andres Martin, Sergio Canales, Inigo Vicente, Asier Villalibre. VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Ayoze Perez.

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/05/2026 LaLiga Racing Santander 4-1 Cadiz
24/05/2026 LaLiga Malaga 1-1 Racing Santander
16/05/2026 LaLiga Racing Santander 4-1 Valladolid
10/05/2026 LaLiga Leganés 1-2 Racing Santander
03/05/2026 LaLiga Racing Santander 4-2 SD Huesca

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético
17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal
13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla
10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal
02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante

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