Rafael Jodar - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 11 agosto 2026 23:05
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Madrid, 11 de agosto de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(15) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open al tenista Francés Arthur Fils(24) este martes no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 0-2 (6-7, 3-6) Rafael Jodar
18/04/2026 Barcelona Open (Semifinal) Rafael Jodar 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Arthur Fils

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Rafael Jodar
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-3) Lorenzo Musetti
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) Corentin Moutet
03/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar
02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Rafael Jodar 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Alejandro Tabilo

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-2, 7-6) Cameron Norrie
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Mariano Navone 0-2 (3-6, 2-6) Arthur Fils
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Zachary Svajda 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) Arthur Fils
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 0-2 (6-7, 3-6) Rafael Jodar
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 3-1 (6-4, 7-5, 3-6, 6-3) Arthur Fils

Rafael Jodar convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.

Rafael Jodar convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 5-3.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 5-3.

Rafael Jodar rompe el servicio de Arthur Fils, tomando una ventaja de 4-3 en el 2.º set.

Rafael Jodar rompe el servicio de Arthur Fils, tomando una ventaja de 4-3 en el 2.º set.

Rafael Jodar se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Rafael Jodar se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Arthur Fils convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Arthur Fils convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Arthur Fils rompe el servicio de Rafael Jodar e iguala el marcador 2-2.

Arthur Fils rompe el servicio de Rafael Jodar e iguala el marcador 2-2.

Rafael Jodar rompe el servicio de Arthur Fils, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set.

Rafael Jodar rompe el servicio de Arthur Fils, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set.

Rafael Jodar se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Rafael Jodar se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Arthur Fils se lleva el primer juego del 2.º set

Arthur Fils se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Arthur Fils servirá primero.

Inicio del segundo set. Arthur Fils servirá primero.

Rafael Jodar convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-6.

Rafael Jodar convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-6.

Arthur Fils gana el punto de juego, igualando el marcador 6-6.

Arthur Fils gana el punto de juego, igualando el marcador 6-6.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 6-5.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 6-5.

Arthur Fils gana el punto de juego, igualando el marcador 5-5.

Arthur Fils gana el punto de juego, igualando el marcador 5-5.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 5-4.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 5-4.

Arthur Fils gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4.

Arthur Fils gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4.

Arthur Fils rompe el servicio de Rafael Jodar para ponerse 3-4.

Arthur Fils rompe el servicio de Rafael Jodar para ponerse 3-4.

Arthur Fils convierte el punto de juego y ahora está 2-4 por detrás.

Arthur Fils convierte el punto de juego y ahora está 2-4 por detrás.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Arthur Fils convierte el punto de juego y ahora está 1-3 por detrás.

Arthur Fils convierte el punto de juego y ahora está 1-3 por detrás.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Rafael Jodar rompe el servicio de Arthur Fils y se pone 2-0 por delante.

Rafael Jodar rompe el servicio de Arthur Fils y se pone 2-0 por delante.

Rafael Jodar gana el primer juego y domina 1-0

Rafael Jodar gana el primer juego y domina 1-0

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