Rafael Jodar - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 11 de agosto de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(15) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open al tenista Francés Arthur Fils(24) este martes no antes de las 20:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Rafael Jodar
|18/04/2026
| Barcelona Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Lorenzo Musetti
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-3)
| Corentin Moutet
|03/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|02/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-4)
| Alejandro Tabilo
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Cameron Norrie
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Mariano Navone
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Arthur Fils
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Zachary Svajda
| 1-2 (4-6, 6-3, 1-6)
| Arthur Fils
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Rafael Jodar
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 3-1 (6-4, 7-5, 3-6, 6-3)
| Arthur Fils