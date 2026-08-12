Rafael Jodar - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Rafael Jodar - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de agosto de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(15) se enfrenta en Semifinal del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Brandon Nakashima(31) este jueves no antes de las 00:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-6, 6-3) Arthur Fils 09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Rafael Jodar 07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-3) Lorenzo Musetti 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) Corentin Moutet 03/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Brandon Nakashima