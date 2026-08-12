Rafael Jodar - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Rafael Jodar - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de agosto de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(15) se enfrenta en Semifinal del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Brandon Nakashima(31) este jueves no antes de las 00:00.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Arthur Fils
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Lorenzo Musetti
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-3)
| Corentin Moutet
|03/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
Últimos Resultados de Brandon Nakashima
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Luciano Darderi
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Brandon Nakashima
|08/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Brandon Nakashima
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-1 (4-6, 6-2, 7-5)
| Titouan Droguet
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Daniel Altmaier
|02/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Taylor Fritz