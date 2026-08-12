Rafael Jodar - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Rafael Jodar - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de National Bank Open
Rafael Jodar - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 12 agosto 2026 23:02
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Madrid, 12 de agosto de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(15) se enfrenta en Semifinal del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Brandon Nakashima(31) este jueves no antes de las 00:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-6, 6-3) Arthur Fils
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Rafael Jodar
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-3) Lorenzo Musetti
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) Corentin Moutet
03/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Brandon Nakashima

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Luciano Darderi 0-2 (2-6, 3-6) Brandon Nakashima
08/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Arthur Rinderknech 1-2 (6-7, 7-5, 5-7) Brandon Nakashima
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) Titouan Droguet
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-2, 6-1) Daniel Altmaier
02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Brandon Nakashima 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Taylor Fritz

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