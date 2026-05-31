Rafael Jodar - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Rafael Jodar - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Roland Garros ATP
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 31 mayo 2026 11:50
Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(29) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista español Pablo Carreno Busta(89) este domingo a las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 2-3 (6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 3-6) Rafael Jodar
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 1-3 (1-6, 7-6, 4-6, 5-7) Rafael Jodar
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Aleksandar Kovacevic 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) Rafael Jodar
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Rafael Jodar 1-2 (6-7, 7-5, 0-6) Luciano Darderi
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-1, 6-4) Learner Tien

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-3 (6-7, 5-7, 6-3, 4-6) Pablo Carreno Busta
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Thanasi Kokkinakis 1-1 (5-7, 6-4, 0-1) Pablo Carreno Busta
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Jiri Lehecka
15/05/2026 Valencia (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 0-0 () Jaume Munar
14/05/2026 Valencia (Octavos de final) Sebastian Baez 1-2 (7-5, 5-7, 5-7) Pablo Carreno Busta

