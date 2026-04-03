Rayo Vallecano - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de abril de 2026.

El Rayo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 73 29 2 Champions Real Madrid 69 29 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 29 5 Europa League Betis 44 29 6 Conference League Celta 41 29 14 Permanencia Rayo 32 29 17 Permanencia Elche 29 29 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Unai Lopez, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.

ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente, David Affengruber, German Valera, Pedro Bigas, Leo Petrot; Aleix Febas, Marc Aguado, Gonzalo Villar; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 29/04/2023 LaLiga Elche 4-0 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Elche.