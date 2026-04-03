Rayo Vallecano - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Rayo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 3 abril 2026 20:19
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Madrid, 3 de abril de 2026.

El Rayo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Campo de Futbol de Vallecas ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Isi Palazon, Oscar Valentin, Unai Lopez; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Alvaro Garcia.
ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Leo Petrot, Pedro Bigas; Aleix Febas, Marc Aguado, German Valera, Buba Sangare; Tete Morente, Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo
29/04/2023 LaLiga Elche 4-0 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante
08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo
04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo
28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca
14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche

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