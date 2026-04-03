Rayo Vallecano - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de abril de 2026.

El Rayo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Campo de Futbol de Vallecas ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Isi Palazon, Oscar Valentin, Unai Lopez; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Alvaro Garcia.

ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Leo Petrot, Pedro Bigas; Aleix Febas, Marc Aguado, German Valera, Buba Sangare; Tete Morente, Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 29/04/2023 LaLiga Elche 4-0 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Elche.