Rayo Vallecano - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de enero de 2026.

El Rayo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Osasuna este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 20 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 41 20 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 12 Permanencia Osasuna 22 20 13 Permanencia Rayo 22 20 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Alfonso Espino, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Pedro Diaz, Carlos Martin.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Ruben Garcia, Victor Munoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 19/01/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 16/09/2024 LaLiga Rayo 3-1 Osasuna 20/04/2024 LaLiga Rayo 2-1 Osasuna 15/12/2023 LaLiga Osasuna 1-0 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis

-Últimos Resultados del Osasuna.