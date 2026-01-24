Rayo Vallecano - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de enero de 2026.
El Rayo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Osasuna este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 20
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 19
|4
| Champions
| Atlético
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|12
| Permanencia
| Osasuna
| 22
| 20
|13
| Permanencia
| Rayo
| 22
| 20
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Alfonso Espino, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Pedro Diaz, Carlos Martin.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Ruben Garcia, Victor Munoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Ante Budimir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|19/01/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|16/09/2024
| LaLiga
| Rayo
| 3-1
| Osasuna
|20/04/2024
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Osasuna
|15/12/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna