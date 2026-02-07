Rayo Vallecano - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Rayo - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 7 febrero 2026 13:15
Madrid, 7 de febrero de 2026.

El Rayo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Oviedo este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: .
OVIEDO: .

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona
25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo

