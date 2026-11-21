Onces Iniciales confirmados: Rayo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de noviembre de 2026.

El Rayo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el estadio Campo de Futbol de Vallecas ante Valencia este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada como local contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Giorgi Tsitaishvili; Randy Nteka, Pathe Ciss, Unai Lopez; Jorge de Frutos, Sergio Camello, Isi Palazon.VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Jose Copete, Pablo Maffeo; Daniel Raba, Guido Rodriguez, Pepelu, Luis Rioja; Javier Guerra, Umar Sadiq.

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