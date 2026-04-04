Real Betis - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de abril de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Espanyol este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 73 29 2 Champions Real Madrid 69 29 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 29 5 Europa League Betis 44 29 6 Conference League Celta 41 29 11 Permanencia Espanyol 37 29 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodriguez; Antony, Sofyan Amrabat, Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli; Aitor Ruibal, Juan Hernandez.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Ramon Terrats, Kike Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 29/09/2024 LaLiga Betis 1-0 Espanyol 15/04/2023 LaLiga Betis 3-1 Espanyol 21/01/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo

-Últimos Resultados del Espanyol.