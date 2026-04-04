Real Betis - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de abril de 2026.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Espanyol este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 73
| 29
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 29
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 29
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 29
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 29
|11
| Permanencia
| Espanyol
| 37
| 29
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 29
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodriguez; Antony, Sofyan Amrabat, Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli; Aitor Ruibal, Juan Hernandez.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Ramon Terrats, Kike Garcia.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|04/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|29/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Espanyol
|15/04/2023
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Espanyol
|21/01/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol