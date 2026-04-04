Real Betis - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Betis - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 4 abril 2026 17:47
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Madrid, 4 de abril de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante el Espanyol este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Diego Llorente, Valentin Gomez; Antony, Sofyan Amrabat, Sergi Altimira, Pablo Fornals; Aitor Ruibal, Juan Hernandez.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Cyril Ngonge, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
29/09/2024 LaLiga Betis 1-0 Espanyol
15/04/2023 LaLiga Betis 3-1 Espanyol
21/01/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla
21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol

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