Madrid, 28 de noviembre de 2026.

El Betis, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante Rayo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada como local contra Valencia, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Junior Firpo, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony, Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Juan Hernandez.RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Isi Palazon, Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis 22/12/2024 LaLiga Betis 1-1 Rayo 17/03/2024 LaLiga Rayo 2-0 Betis

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/11/2026 Champions Slovan Bratislava 0-2 Betis 21/11/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Betis 08/11/2026 LaLiga Elche 0-2 Betis 04/11/2026 Champions Borussia Dortmund 2-1 Betis 31/10/2026 LaLiga Betis 2-1 Malaga

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/11/2026 LaLiga Rayo 0-1 Valencia 08/11/2026 LaLiga Real Sociedad 1-0 Rayo 31/10/2026 LaLiga Rayo 3-0 Celta 24/10/2026 LaLiga Rayo 0-3 Elche 19/10/2026 LaLiga Getafe 1-1 Rayo

14:23 18' Adria Pedrosa hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 18' Adria Pedrosa hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 14:23 18' Real Betis intenta crear peligro. 18' Real Betis intenta crear peligro. 14:23 18' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 18' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:23 17' Buen disparo de Isco que va a puerta, pero detiene el portero. 17' Buen disparo de Isco que va a puerta, pero detiene el portero. 14:22 17' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 17' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 14:22 17' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 17' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 14:22 17' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje. 17' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje. 14:21 16' Real Betis intenta crear peligro. 16' Real Betis intenta crear peligro. 14:20 16' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 16' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:20 16' Marc Roca hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 16' Marc Roca hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 14:20 16' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 16' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 14:20 15' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 15' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:20 15' Posesión de balón: Real Betis: 48 %, Rayo Vallecano: 52 %. 15' Posesión de balón: Real Betis: 48 %, Rayo Vallecano: 52 %. 14:20 15' A las manos de Alvaro Valles, que sale y se apodera del balón. 15' A las manos de Alvaro Valles, que sale y se apodera del balón. 14:19 14' Mano de Juan Hernández. 14' Mano de Juan Hernández. 14:19 14' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 14' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 14:19 14' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 14' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 14:19 14' Marc Bartra alivia la presión con un despeje. 14' Marc Bartra alivia la presión con un despeje. 14:18 13' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 13' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:18 13' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 13' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:16 12' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 12' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 14:16 12' Jorge de Frutos hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 12' Jorge de Frutos hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 14:16 11' Gnangoro Bouare Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 11' Gnangoro Bouare Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 14:16 11' Isco saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 11' Isco saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 14:15 11' Pathe Ciss rechaza con éxito el disparo. 11' Pathe Ciss rechaza con éxito el disparo. 14:15 11' Un remate de Abdessamad Ezzalzouli es rechazado. 11' Un remate de Abdessamad Ezzalzouli es rechazado. 14:15 11' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje. 11' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje. 14:15 10' Real Betis inicia un contraataque. 10' Real Betis inicia un contraataque. 14:15 10' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 10' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:14 10' Posesión de balón: Real Betis: 63 %, Rayo Vallecano: 37 %. 10' Posesión de balón: Real Betis: 63 %, Rayo Vallecano: 37 %. 14:14 9' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 9' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 14:14 9' Real Betis tiene el control del balón. 9' Real Betis tiene el control del balón. 14:14 9' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 9' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 14:14 9' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 9' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 14:14 9' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 9' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 14:13 8' Florian Lejeune hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 8' Florian Lejeune hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 14:13 8' Real Betis intenta crear peligro. 8' Real Betis intenta crear peligro. 14:13 8' Mano de Pablo Fornals. 8' Mano de Pablo Fornals. 14:11 7' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 7' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 14:11 5' Posesión de balón: Real Betis: 75 %, Rayo Vallecano: 25 %. 5' Posesión de balón: Real Betis: 75 %, Rayo Vallecano: 25 %. 14:11 7' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 7' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 14:11 6' Fuera de juego señalado a Juan Hernández (Real Betis). 6' Fuera de juego señalado a Juan Hernández (Real Betis). 14:11 6' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 6' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 14:11 6' Isco saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 6' Isco saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 14:10 6' Adria Pedrosa alivia la presión con un despeje. 6' Adria Pedrosa alivia la presión con un despeje. 14:10 6' Pathe Ciss rechaza con éxito el disparo. 6' Pathe Ciss rechaza con éxito el disparo. 14:10 6' Un remate de Antony es rechazado. 6' Un remate de Antony es rechazado. 14:10 5' Real Betis intenta crear peligro. 5' Real Betis intenta crear peligro. 14:10 5' Real Betis tiene el control del balón. 5' Real Betis tiene el control del balón. 14:09 4' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 4' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:09 4' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 4' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 14:09 4' Real Betis tiene el control del balón. 4' Real Betis tiene el control del balón. 14:09 3' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 3' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 14:08 3' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 3' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 14:08 3' Real Betis intenta crear peligro. 3' Real Betis intenta crear peligro. 14:08 2' Real Betis tiene el control del balón. 2' Real Betis tiene el control del balón. 14:06 2' Real Betis intenta crear peligro. 2' Real Betis intenta crear peligro. 14:06 2' El árbitro pita tiro libre a Pablo Fornals (Real Betis) por zancadillear a Gnangoro Bouare. 2' El árbitro pita tiro libre a Pablo Fornals (Real Betis) por zancadillear a Gnangoro Bouare. 14:06 1' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 1' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 14:06 1' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 1' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 14:06 1' Real Betis intenta crear peligro. 1' Real Betis intenta crear peligro. 14:05 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 14:05 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 14:05 1' Real Betis saca, y da comienzo el partido. 1' Real Betis saca, y da comienzo el partido. 14:05 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 14:05 0' Bienvenidos a Estadio de La Cartuja. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio de La Cartuja. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.