Real Betis - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de marzo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Sevilla este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Atlético 51 26 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 12 Permanencia Sevilla 29 25 18 Descenso Mallorca 24 26 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 25

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo; Antony, Ezequiel Avila, Abdessamad Ezzalzouli.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Batista Mendy, Lucien Agoume, Djibril Sow; Akor Adams, Neal Maupay.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 30/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Sevilla 06/10/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Betis 28/04/2024 LaLiga Betis 1-1 Sevilla 12/11/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis

-Últimos Resultados del Sevilla.