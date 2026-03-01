Real Betis - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de marzo de 2026.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Sevilla este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|12
| Permanencia
| Sevilla
| 29
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 25
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo; Antony, Ezequiel Avila, Abdessamad Ezzalzouli.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Batista Mendy, Lucien Agoume, Djibril Sow; Akor Adams, Neal Maupay.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
|30/03/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Sevilla
|06/10/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Betis
|28/04/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Sevilla
|12/11/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|08/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Betis
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao