Real Madrid - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de marzo de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Elche este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 63 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Villarreal 55 28 4 Champions Atlético 54 27 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 17 Permanencia Elche 26 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 18 27

-Onces iniciales probables.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Dean Huijsen, Francisco Garcia; Manuel Angel, Thiago Pitarch, Arda Guler; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.

ELCHE: Matias Dituro; Josan, David Affengruber, Victor Chust, Marc Aguado, Leo Petrot; Gonzalo Villar, Aleix Febas, Martim Neto; Andre Silva, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 15/02/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Elche

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Elche.