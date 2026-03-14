Real Madrid - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de marzo de 2026.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Elche este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 63 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|4
| Champions
| Atlético
| 54
| 27
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|17
| Permanencia
| Elche
| 26
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 18
| 27
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Dean Huijsen, Francisco Garcia; Manuel Angel, Thiago Pitarch, Arda Guler; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.
ELCHE: Matias Dituro; Josan, David Affengruber, Victor Chust, Marc Aguado, Leo Petrot; Gonzalo Villar, Aleix Febas, Martim Neto; Andre Silva, Rafa Mir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|15/02/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Elche
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche