Real Madrid - Inter, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Inter: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Inter: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 8 septiembre 2026 20:04
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Madrid, 8 de septiembre de 2026.

El Real Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Inter este martes a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Estadio Bernabeu

Onces iniciales confirmados


REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Vinicius Junior, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.

INTER: Josep Martinez; Benjamin Pavard, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Marcus Thuram.

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid
23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Inter

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/02/2026 Champions Inter 1-2 Bodoe/Glimt
18/02/2026 Champions Bodoe/Glimt 3-1 Inter
28/01/2026 Champions Borussia Dortmund 0-2 Inter
20/01/2026 Champions Inter 1-3 Arsenal
09/12/2025 Champions Inter 0-1 Liverpool

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