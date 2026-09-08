Real Madrid - Inter, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Inter: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de septiembre de 2026.

El Real Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Inter este martes a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Estadio Bernabeu

Onces iniciales confirmados

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Vinicius Junior, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.INTER: Josep Martinez; Benjamin Pavard, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Marcus Thuram.

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid 30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga 26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid 23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao

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