Real Madrid - Inter, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Inter: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de septiembre de 2026.
El Real Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Inter este martes a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Estadio Bernabeu
Onces iniciales confirmados
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Vinicius Junior, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.
INTER: Josep Martinez; Benjamin Pavard, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Marcus Thuram.
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Inter
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/02/2026
| Champions
| Inter
| 1-2
| Bodoe/Glimt
|18/02/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 3-1
| Inter
|28/01/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 0-2
| Inter
|20/01/2026
| Champions
| Inter
| 1-3
| Arsenal
|09/12/2025
| Champions
| Inter
| 0-1
| Liverpool