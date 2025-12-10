Real Madrid - Manchester City, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: miércoles, 10 diciembre 2025 16:00
Madrid, 10 de diciembre de 2025.

El Real Madrid, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Estadio Bernabeu ante el Manchester City este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Manchester City ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Bayer Leverkusen, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 15 5
2 Bayern Munich 15 6
3 Atalanta 13 6
4 Paris Saint-Germain 12 5
5 Inter 12 6
6 Real Madrid 12 5
7 Atlético 12 6
8 Liverpool 12 6
9 Tottenham Hotspur 11 6
10 Borussia Dortmund 10 5
11 Chelsea 10 6
12 Manchester City 10 5
13 Sporting CP 10 6
14 Barcelona 10 6
15 Newcastle United 9 5
16 Marseille 9 6
17 Galatasaray 9 6
18 Monaco 9 6
19 PSV Eindhoven 8 6
20 Bayer Leverkusen 8 5
21 Qarabag FK 7 5
22 SSC Napoli 7 5
23 Juventus 6 5
24 Pafos FC 6 5
25 Union St.Gilloise 6 6
26 Olympiacos 5 6
27 Brujas 4 5
28 Athletic Bilbao 4 5
29 FC Copenhague 4 5
30 Eintracht Frankfurt 4 6
31 Benfica 3 5
32 Slavia Prague 3 6
33 Bodoe/Glimt 2 5
34 Villarreal 1 5
35 Kairat Almaty 1 6
36 Ajax 0 5

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras, Francisco Garcia; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Guler; Vinicius Junior, Rodrygo.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jeremy Doku, Erling Haaland.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/02/2025 Champions Final Stage Real Madrid 3-1 Manchester City
11/02/2025 Champions Final Stage Manchester City 2-3 Real Madrid
17/04/2024 Champions Final Stage Manchester City 4-5 Real Madrid
09/04/2024 Champions Final Stage Real Madrid 3-3 Manchester City
17/05/2023 Champions Final Stage Manchester City 4-0 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Manchester City.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/11/2025 Champions Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
05/11/2025 Champions Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City
01/10/2025 Champions Monaco 2-2 Manchester City
18/09/2025 Champions Manchester City 2-0 SSC Napoli

