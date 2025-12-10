Real Madrid - Manchester City, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 10 de diciembre de 2025.
El Real Madrid, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Estadio Bernabeu ante el Manchester City este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Manchester City ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Bayer Leverkusen, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 15
| 5
|2
| Bayern Munich
| 15
| 6
|3
| Atalanta
| 13
| 6
|4
| Paris Saint-Germain
| 12
| 5
|5
| Inter
| 12
| 6
|6
| Real Madrid
| 12
| 5
|7
| Atlético
| 12
| 6
|8
| Liverpool
| 12
| 6
|9
| Tottenham Hotspur
| 11
| 6
|10
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|11
| Chelsea
| 10
| 6
|12
| Manchester City
| 10
| 5
|13
| Sporting CP
| 10
| 6
|14
| Barcelona
| 10
| 6
|15
| Newcastle United
| 9
| 5
|16
| Marseille
| 9
| 6
|17
| Galatasaray
| 9
| 6
|18
| Monaco
| 9
| 6
|19
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|20
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|21
| Qarabag FK
| 7
| 5
|22
| SSC Napoli
| 7
| 5
|23
| Juventus
| 6
| 5
|24
| Pafos FC
| 6
| 5
|25
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|26
| Olympiacos
| 5
| 6
|27
| Brujas
| 4
| 5
|28
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|29
| FC Copenhague
| 4
| 5
|30
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|31
| Benfica
| 3
| 5
|32
| Slavia Prague
| 3
| 6
|33
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|34
| Villarreal
| 1
| 5
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 6
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras, Francisco Garcia; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Guler; Vinicius Junior, Rodrygo.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jeremy Doku, Erling Haaland.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/02/2025
| Champions
| Final
| Stage
| Real Madrid
| 3-1
| Manchester City
|11/02/2025
| Champions
| Final
| Stage
| Manchester City
| 2-3
| Real Madrid
|17/04/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Manchester City
| 4-5
| Real Madrid
|09/04/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Real Madrid
| 3-3
| Manchester City
|17/05/2023
| Champions
| Final
| Stage
| Manchester City
| 4-0
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 0-2
| Bayer Leverkusen
|05/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 4-1
| Borussia Dortmund
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
|01/10/2025
| Champions
| Monaco
| 2-2
| Manchester City
|18/09/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-0
| SSC Napoli