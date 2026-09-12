Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de septiembre de 2026.
El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante Rayo este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Alavés
| 10
| 5
|3
| Champions
| Sevilla
| 10
| 5
|4
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Deportivo
| 8
| 4
|14
| Permanencia
| Rayo
| 4
| 4
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Onces iniciales probables
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Bernardo Silva, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa; Oscar Valentin, Gnangoro Bouare, Giorgi Tsitaishvili, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Sergio Camello.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|09/03/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|14/12/2024
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Madrid
|18/02/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Real Madrid
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/09/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Inter
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo