Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 12 septiembre 2026 16:04
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Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante Rayo este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 12 4
2 Champions Alavés 10 5
3 Champions Sevilla 10 5
4 Champions Real Madrid 9 4
5 Europa League Betis 9 4
6 Conference League Deportivo 8 4
14 Permanencia Rayo 4 4
18 Descenso Malaga 2 4
19 Descenso Elche 1 4
20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Bernardo Silva, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa; Oscar Valentin, Gnangoro Bouare, Giorgi Tsitaishvili, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
09/03/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
14/12/2024 LaLiga Rayo 3-3 Real Madrid
18/02/2024 LaLiga Rayo 1-1 Real Madrid

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions Real Madrid 2-1 Inter
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo
23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo
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