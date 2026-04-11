Real Sociedad - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.

El Real Sociedad, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Deportivo Alavés este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 58 30 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 7 Permanencia Real Sociedad 41 30 15 Permanencia Alavés 32 30 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30

-Onces iniciales probables.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Aritz Elustondo, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Benat Turrientes, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Jon Guridi; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 23/04/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 28/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Alavés 31/03/2024 LaLiga Alavés 0-1 Real Sociedad 02/01/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.