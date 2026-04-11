Real Sociedad - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de abril de 2026.
El Real Sociedad, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Deportivo Alavés este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|7
| Permanencia
| Real Sociedad
| 41
| 30
|15
| Permanencia
| Alavés
| 32
| 30
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Aritz Elustondo, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Benat Turrientes, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Jon Guridi; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|23/04/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|28/08/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Alavés
|31/03/2024
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Real Sociedad
|02/01/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés