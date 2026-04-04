Real Sociedad - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de abril de 2026.
El Real Sociedad, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 4 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 73
| 29
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 29
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 29
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 29
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 29
|7
| Permanencia
| Real Sociedad
| 38
| 29
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 29
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Aritz Elustondo, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Goncalo Guedes, Brais Mendez, Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Mikel Oyarzabal.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Adrian De La Fuente; Pablo Martinez, Ivan Romero, Oriol Rey, Jon Olasagasti, Victor Garcia, Carlos Espi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante