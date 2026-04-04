Real Sociedad - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de abril de 2026.

El Real Sociedad, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 4 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 73 29 2 Champions Real Madrid 69 29 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 29 5 Europa League Betis 44 29 6 Conference League Celta 41 29 7 Permanencia Real Sociedad 38 29 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Aritz Elustondo, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Goncalo Guedes, Brais Mendez, Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Mikel Oyarzabal.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Adrian De La Fuente; Pablo Martinez, Ivan Romero, Oriol Rey, Jon Olasagasti, Victor Garcia, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Levante.