Real Sociedad - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de octubre de 2026.
El Real Sociedad, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Levante este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 5 contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Athletic, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 25
| 10
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|13
| Permanencia
| Levante
| 10
| 9
|18
| Descenso
| Espanyol
| 8
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Onces iniciales probables
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort, Jon Martin, Sergio Gomez, Mamadou Sarr; Benat Turrientes, Takefusa Kubo, Ander Barrenetxea, Carlos Soler; Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson.
LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Dani Requena, Thiago Fernandez, Roger Brugue, Jon Olasagasti, Oriol Rey, Ivan Romero.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Athletic Bilbao
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Levante
|12/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-3
| Sevilla
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona