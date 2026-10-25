Real Sociedad - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de octubre de 2026.

El Real Sociedad, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante Levante este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 5 contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Athletic, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort, Jon Martin, Sergio Gomez, Mamadou Sarr; Benat Turrientes, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Jon Gorrotxategi; Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson.LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Nacho Perez; Thiago Fernandez, Jon Olasagasti, Roger Brugue, Dani Requena; Petar Ratkov, Ivan Romero.

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