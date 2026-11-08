Real Sociedad 0 - 0 Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El Real Sociedad, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante Rayo este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Athletic, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada como local contra Celta de Vigo, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Aihen Munoz, Jon Martin; Luka Sucic, Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Benat Turrientes; Takefusa Kubo, Orri Oskarsson.RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Pedro Diaz, Pathe Ciss, Unai Lopez; Sergio Camello, Giorgi Tsitaishvili, Jorge de Frutos.

Últimos enfrentamientos directos

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Últimos Resultados de Real Sociedad

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 25/10/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Levante 18/10/2026 LaLiga Malaga 2-5 Real Sociedad 11/10/2026 LaLiga Real Sociedad 3-2 Deportivo 20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2026 LaLiga Rayo 3-0 Celta 24/10/2026 LaLiga Rayo 0-3 Elche 19/10/2026 LaLiga Getafe 1-1 Rayo 19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol

16:24 6' Aihen Munoz alivia la presión con un despeje. 6' Aihen Munoz alivia la presión con un despeje. 16:24 6' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 6' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 16:24 5' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 5' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 16:23 5' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 5' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 16:23 5' Posesión de balón: Real Sociedad: 91 %, Rayo Vallecano: 9 %. 5' Posesión de balón: Real Sociedad: 91 %, Rayo Vallecano: 9 %. 16:23 5' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. 5' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. 16:23 5' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 5' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 16:23 4' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 4' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 16:23 4' Se reanuda el juego con un bote neutral. 4' Se reanuda el juego con un bote neutral. 16:22 4' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. 4' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. 16:22 3' A las manos de Emil Audero, que sale y se apodera del balón. 3' A las manos de Emil Audero, que sale y se apodera del balón. 16:22 3' Adria Pedrosa alivia la presión con un despeje. 3' Adria Pedrosa alivia la presión con un despeje. 16:22 3' Real Sociedad intenta crear peligro. 3' Real Sociedad intenta crear peligro. 16:22 3' Real Sociedad tiene el control del balón. 3' Real Sociedad tiene el control del balón. 16:21 2' Real Sociedad tiene el control del balón. 2' Real Sociedad tiene el control del balón. 16:21 2' Real Sociedad intenta crear peligro. 2' Real Sociedad intenta crear peligro. 16:21 2' Real Sociedad intenta crear peligro. 2' Real Sociedad intenta crear peligro. 16:21 1' Real Sociedad tiene el control del balón. 1' Real Sociedad tiene el control del balón. 16:19 1' Saque de portería para Rayo Vallecano. 1' Saque de portería para Rayo Vallecano. 16:19 1' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Orri Oskarsson debería haber anotado desde esa posición. 1' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Orri Oskarsson debería haber anotado desde esa posición. 16:19 1' Orri Oskarsson (Real Sociedad) hace un disparo que va desviado. 1' Orri Oskarsson (Real Sociedad) hace un disparo que va desviado. 16:19 1' Real Sociedad intenta crear peligro. 1' Real Sociedad intenta crear peligro. 16:19 1' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje. 1' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje. 16:19 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 16:19 1' Meteorología: cielo nublado. 1' Meteorología: cielo nublado. 16:19 1' Real Sociedad saca, y da comienzo el partido. 1' Real Sociedad saca, y da comienzo el partido. 16:19 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 16:19 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 16:19 0' Bienvenidos a Reale Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Reale Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.