Rei Sakamoto - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Rei Sakamoto - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de enero de 2026.
El tenista Japonés Rei Sakamoto(203) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Rafael Jodar(150) este martes a las 04:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/09/2024
| US Open Juniors, Boys (Semifinal)
| Rei Sakamoto
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Rafael Jodar
-Últimos Resultados de Rei Sakamoto.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2026
| Australian Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Giulio Zeppieri
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Rei Sakamoto
|14/01/2026
| Australian Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Rei Sakamoto
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Colton Smith
|12/01/2026
| Australian Open, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rei Sakamoto
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Daniel Evans
|06/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Rei Sakamoto
|23/11/2025
| Yokohama (Final)
| Kaichi Uchida
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Rei Sakamoto
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2026
| Australian Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-3, 0-6, 6-1)
| Luca Van Assche
|14/01/2026
| Australian Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Chris Rodesch
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Rafael Jodar
|13/01/2026
| Australian Open, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Li Tu
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Rafael Jodar
|10/01/2026
| Canberra (Final)
| Alexander Blockx
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Rafael Jodar
|09/01/2026
| Canberra (Semifinal)
| Kyrian Jacquet
| 0-1 (3-6, 0-0)
| Rafael Jodar