Rei Sakamoto - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Rei Sakamoto - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP
Rei Sakamoto - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: martes, 20 enero 2026 3:30
Madrid, 20 de enero de 2026.

El tenista Japonés Rei Sakamoto(203) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Rafael Jodar(150) este martes a las 04:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/09/2024 US Open Juniors, Boys (Semifinal) Rei Sakamoto 0-2 (3-6, 1-6) Rafael Jodar

-Últimos Resultados de Rei Sakamoto.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/01/2026 Australian Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Giulio Zeppieri 0-2 (2-6, 2-6) Rei Sakamoto
14/01/2026 Australian Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Rei Sakamoto 2-0 (6-4, 6-4) Colton Smith
12/01/2026 Australian Open, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rei Sakamoto 2-0 (6-1, 6-2) Daniel Evans
06/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Sonego 2-0 (6-2, 7-6) Rei Sakamoto
23/11/2025 Yokohama (Final) Kaichi Uchida 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Rei Sakamoto

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/01/2026 Australian Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-3, 0-6, 6-1) Luca Van Assche
14/01/2026 Australian Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Chris Rodesch 0-2 (6-7, 3-6) Rafael Jodar
13/01/2026 Australian Open, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Li Tu 0-2 (2-6, 1-6) Rafael Jodar
10/01/2026 Canberra (Final) Alexander Blockx 2-0 (6-4, 6-4) Rafael Jodar
09/01/2026 Canberra (Semifinal) Kyrian Jacquet 0-1 (3-6, 0-0) Rafael Jodar

