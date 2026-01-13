Roberto Bautista Agut - Giovanni Mpetshi Perricard, en directo hoy: sigue el partido de ASB Classic

Europa Press Deportes
Publicado: martes, 13 enero 2026 0:02
Seguir en

Madrid, 13 de enero de 2026.

El tenista Español Roberto Bautista Agut(90) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo ASB Classic al tenista Francés Giovanni Mpetshi Perricard(63) este martes a las 01:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/08/2025 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 1-3 (5-7, 2-6, 7-5, 4-6) Jacob Fearnley
20/08/2025 Winston-Salem Open (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (4-6, 3-6) Marton Fucsovics
19/08/2025 Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 1-0 (6-4, 0-0) Christopher O'Connell
13/08/2025 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-6, 6-3) Roberto Bautista Agut
10/08/2025 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Roberto Bautista Agut 2-0 (6-4, 6-3) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Giovanni Mpetshi Perricard.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Aleksandar Kovacevic 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) Giovanni Mpetshi Perricard
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Rinky Hijikata 1-2 (6-4, 6-7, 6-7) Giovanni Mpetshi Perricard
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Tommy Paul
03/11/2025 Open de Moselle (Dieciseisavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (6-7, 3-6) Vitaliy Sachko
27/10/2025 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (6-7, 1-6) Grigor Dimitrov

