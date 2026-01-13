Roberto Bautista Agut - Giovanni Mpetshi Perricard, en directo hoy: sigue el partido de ASB Classic

Roberto Bautista Agut - Giovanni Mpetshi Perricard: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de ASB Classic - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de enero de 2026.
El tenista Español Roberto Bautista Agut(90) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo ASB Classic al tenista Francés Giovanni Mpetshi Perricard(63) este martes a las 01:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/08/2025
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-3 (5-7, 2-6, 7-5, 4-6)
| Jacob Fearnley
|20/08/2025
| Winston-Salem Open (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Marton Fucsovics
|19/08/2025
| Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-0 (6-4, 0-0)
| Christopher O'Connell
|13/08/2025
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Roberto Bautista Agut
|10/08/2025
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Cameron Norrie
-Últimos Resultados de Giovanni Mpetshi Perricard.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-3)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Rinky Hijikata
| 1-2 (6-4, 6-7, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Tommy Paul
|03/11/2025
| Open de Moselle (Dieciseisavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Vitaliy Sachko
|27/10/2025
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Grigor Dimitrov