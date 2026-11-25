Onces Iniciales confirmados: Sabah - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de noviembre de 2026.
El Sabah se enfrenta en Fase de Grupos (V) al Barcelona este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la Champions en el Baku Olimpiya Stadionu
Onces iniciales confirmados
SABAH: Stas Pokatilov; Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz, Steve Solvet, Almeida; Umarali Rakhmonaliev, Ivan Lepinjica, Du Queiroz; Khayal Aliyev, Xander Severina, Christian Nwachukwu.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Gerard Martin, Alejandro Balde, Frenkie de Jong; Gavi, Pedri, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus.
Últimos Resultados de Sabah
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2026
| Champions
| Viking
| 4-1
| Sabah FK
|20/10/2026
| Champions
| Sabah FK
| 1-2
| Borussia Dortmund
|13/10/2026
| Champions
| Sabah FK
| 2-0
| Slavia Prague
|10/09/2026
| Champions
| Manchester United
| 4-0
| Sabah FK
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Villarreal
|08/11/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|03/11/2026
| Champions
| Barcelona
| 3-0
| Aston Villa
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid