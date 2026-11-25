Onces Iniciales confirmados: Sabah - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de noviembre de 2026.

El Sabah se enfrenta en Fase de Grupos (V) al Barcelona este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la Champions en el Baku Olimpiya Stadionu

Onces iniciales confirmados

SABAH: Stas Pokatilov; Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz, Steve Solvet, Almeida; Umarali Rakhmonaliev, Ivan Lepinjica, Du Queiroz; Khayal Aliyev, Xander Severina, Christian Nwachukwu.BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Gerard Martin, Alejandro Balde, Frenkie de Jong; Gavi, Pedri, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus.

Últimos Resultados de Sabah

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/11/2026 Champions Viking 4-1 Sabah FK 20/10/2026 Champions Sabah FK 1-2 Borussia Dortmund 13/10/2026 Champions Sabah FK 2-0 Slavia Prague 10/09/2026 Champions Manchester United 4-0 Sabah FK

Últimos Resultados de Barcelona