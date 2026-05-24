Sara Sorribes Tormo - Tamara Korpatsch, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Sara Sorribes Tormo - Tamara Korpatsch: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros WTA
Sara Sorribes Tormo - Tamara Korpatsch: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 24 mayo 2026 13:35
Seguir en

Madrid, 24 de mayo de 2026.

La tenista española Sara Sorribes Tormo(297) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista alemana Tamara Korpatsch(96) este domingo a las 14:35.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Sara Sorribes Tormo 0-1 (4-6, 1-3) Tamara Korpatsch
26/01/2025 Upper Austria Ladies Linz, Qualification (Sin Definir) Tamara Korpatsch 0-2 (4-6, 5-7) Sara Sorribes Tormo

-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/05/2026 La Bisbal (Semifinal) Daria Kasatkina 2-0 (6-2, 6-0) Sara Sorribes Tormo
01/05/2026 La Bisbal (Cuartos de final) Sara Sorribes Tormo 2-1 (3-6, 7-5, 7-5) Elena Pridankina
30/04/2026 La Bisbal (Octavos de final) Antonia Ruzic 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo
28/04/2026 La Bisbal (Dieciseisavos de final) Ajla Tomljanovic 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) Sara Sorribes Tormo
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Sara Sorribes Tormo 0-1 (4-6, 1-3) Tamara Korpatsch

-Últimos Resultados de Tamara Korpatsch.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/05/2026 Paris (Octavos de final) Alina Charaeva 2-1 (6-4, 6-7, 7-5) Tamara Korpatsch
12/05/2026 Paris (Dieciseisavos de final) Clara Burel 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Tamara Korpatsch
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Solana Sierra 2-0 (6-3, 6-1) Tamara Korpatsch
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Mayar Sherif 0-0 (6-3, 5-7, 6-7) Tamara Korpatsch
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Beatrice Ricci 1-2 (6-3, 1-6, 2-6) Tamara Korpatsch

Contador

Contenido patrocinado