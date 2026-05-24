Sara Sorribes Tormo - Tamara Korpatsch, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Sara Sorribes Tormo - Tamara Korpatsch: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de mayo de 2026.

La tenista española Sara Sorribes Tormo(297) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista alemana Tamara Korpatsch(96) este domingo a las 14:35.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Sara Sorribes Tormo 0-1 (4-6, 1-3) Tamara Korpatsch 26/01/2025 Upper Austria Ladies Linz, Qualification (Sin Definir) Tamara Korpatsch 0-2 (4-6, 5-7) Sara Sorribes Tormo

-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/05/2026 La Bisbal (Semifinal) Daria Kasatkina 2-0 (6-2, 6-0) Sara Sorribes Tormo 01/05/2026 La Bisbal (Cuartos de final) Sara Sorribes Tormo 2-1 (3-6, 7-5, 7-5) Elena Pridankina 30/04/2026 La Bisbal (Octavos de final) Antonia Ruzic 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo 28/04/2026 La Bisbal (Dieciseisavos de final) Ajla Tomljanovic 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) Sara Sorribes Tormo 20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Sara Sorribes Tormo 0-1 (4-6, 1-3) Tamara Korpatsch

-Últimos Resultados de Tamara Korpatsch.