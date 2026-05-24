Sara Sorribes Tormo - Tamara Korpatsch, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Sara Sorribes Tormo - Tamara Korpatsch: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de mayo de 2026.
La tenista española Sara Sorribes Tormo(297) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista alemana Tamara Korpatsch(96) este domingo a las 14:35.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Sara Sorribes Tormo
| 0-1 (4-6, 1-3)
| Tamara Korpatsch
|26/01/2025
| Upper Austria Ladies Linz, Qualification (Sin Definir)
| Tamara Korpatsch
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Sara Sorribes Tormo
-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/05/2026
| La Bisbal (Semifinal)
| Daria Kasatkina
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Sara Sorribes Tormo
|01/05/2026
| La Bisbal (Cuartos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-1 (3-6, 7-5, 7-5)
| Elena Pridankina
|30/04/2026
| La Bisbal (Octavos de final)
| Antonia Ruzic
| 1-2 (6-1, 3-6, 4-6)
| Sara Sorribes Tormo
|28/04/2026
| La Bisbal (Dieciseisavos de final)
| Ajla Tomljanovic
| 1-2 (4-6, 6-2, 3-6)
| Sara Sorribes Tormo
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Sara Sorribes Tormo
| 0-1 (4-6, 1-3)
| Tamara Korpatsch
-Últimos Resultados de Tamara Korpatsch.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/05/2026
| Paris (Octavos de final)
| Alina Charaeva
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-5)
| Tamara Korpatsch
|12/05/2026
| Paris (Dieciseisavos de final)
| Clara Burel
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Tamara Korpatsch
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Solana Sierra
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Tamara Korpatsch
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Mayar Sherif
| 0-0 (6-3, 5-7, 6-7)
| Tamara Korpatsch
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Beatrice Ricci
| 1-2 (6-3, 1-6, 2-6)
| Tamara Korpatsch