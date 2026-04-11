Sevilla - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de abril de 2026.
El Sevilla, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Atlético de Madrid este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|17
| Permanencia
| Sevilla
| 31
| 30
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Nemanja Gudelj, Juanlu Sanchez, Kike Salas, Oso; Batista Mendy, Lucien Agoume, Chidera Ejuke, Djibril Sow, Ruben Vargas, Akor Adams.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Obed Vargas, Thiago Almada, Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza, Alejandro Baena, Alexander Soerloth.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|06/04/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Atlético
|08/12/2024
| LaLiga
| Atlético
| 4-3
| Sevilla
|11/02/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Atlético
|23/12/2023
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
|18/03/2026
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 3-2
| Atlético
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe