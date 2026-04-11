Sevilla - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.

El Sevilla, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Atlético de Madrid este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 58 30 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 17 Permanencia Sevilla 31 30 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Nemanja Gudelj, Juanlu Sanchez, Kike Salas, Oso; Batista Mendy, Lucien Agoume, Chidera Ejuke, Djibril Sow, Ruben Vargas, Akor Adams.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Obed Vargas, Thiago Almada, Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza, Alejandro Baena, Alexander Soerloth.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 06/04/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Atlético 08/12/2024 LaLiga Atlético 4-3 Sevilla 11/02/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Atlético 23/12/2023 LaLiga Atlético 1-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.