Sevilla - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: lunes, 12 enero 2026 20:15
Madrid, 12 de enero de 2026.

El Sevilla, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Celta de Vigo este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Juanlu Sanchez, Batista Mendy, Djibril Sow, Oso, Lucien Agoume; Gerard Fernandez, Isaac Romero.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Jones El-Abdellaoui, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla
14/12/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Celta
17/03/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Celta
04/11/2023 LaLiga Celta 1-1 Sevilla
07/04/2023 LaLiga Sevilla 2-2 Celta

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante
20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla
14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo
07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla
30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol

