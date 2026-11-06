Sevilla - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 6 noviembre 2026 20:00
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Madrid, 6 de noviembre de 2026.

El Sevilla, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Deportivo Alavés este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Getafe, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 6 - 1 cosechada contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas, Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Felix Correia; Lucas Stassin, Isaac Romero.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini, Angel Perez, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Lucas Boye, Antonio Martinez.

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14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
20/04/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés
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26/10/2026 LaLiga Sevilla 2-0 Osasuna
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Últimos Resultados de Deportivo Alavés

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31/10/2026 LaLiga Barcelona 6-1 Alavés
23/10/2026 LaLiga Alavés 1-1 Malaga
18/10/2026 LaLiga Celta 2-1 Alavés
10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético
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